La nueva colección cápsula de Ternua y DHL

Ternua, la firma guipuzcoana especializada en ropa deportiva 'outdoor', y DHL Express, líder mundial de envíos exprés internacionales, se han asociado para lanzar una colaboración global de moda que conjuga la sostenibilidad con la emoción del automovilismo. ¿El resultado? 'Accelerate by DHL x Ternua', una colección cápsula de ropa deportiva 'green fashion' de edición limitada inspirada en Alex Palou, tricampeón de la NTT INDYCAR SERIES y piloto del Honda Nº 10 de DHL para la Chip Ganassi Racing.

La colección, disponible desde este pasado martes en la página web de la marca vasca, presenta la icónica paleta de colores roja y amarilla de DHL junto con la marca Chip Ganassi Racing, e incluye una mochila, una gorra, una chaqueta y dos modelos de camiseta.

Edu Uribesalgo, director de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Ternua, reconoce que están «encantados de colaborar con DHL y Chip Ganassi Racing a través de esta cápsula», ya que ayudará a presentar su marca y su forma responsable de hacer negocios a nuevos clientes en diferentes países. «Este proyecto también refleja nuestros valores compartidos de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente», añade.

La línea de ropa deportiva 'Accelerate by DHL x Ternua' está fabricada con materiales reciclados de bajo impacto, no contiene PFC y se entrega a través del servicio GoGreen Plus de DHL, minimizando las emisiones de carbono en la cadena de suministro.

Diseñada con un enfoque totalmente sostenible, desde el abastecimiento de materiales hasta el transporte, la colección utiliza únicamente materiales reciclados de bajo impacto certificados por Bluesign® u OEKO-TEX®, así como el tratamiento repelente al agua sin PFC.

Mike Parra, CEO de DHL Express Europa y jefe de patrocinios globales de la compañía, expone su satisfacción «por apoyar la expansión internacional de Ternua y ayudar a llevar sus productos sostenibles a nuevos mercados», al mismo tiempo que celebra su asociación con Chip Ganassi Racing y con un campeón de clase mundial como Alex Palou. «Se trata de una poderosa colaboración que pone de manifiesto el compromiso de DHL de potenciar a las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, una combinación ganadora tanto dentro como fuera de la pista», concluye.

