La nueva aventura de Loreak Mendian

Loreak Mendian y The Social Hub acaban de presentar en Madrid una colección diseñada exclusivamente para los más de 1.000 empleados de la compañía holandesa. A este hito se suma una colección cápsula de edición limitada disponible en cada una de las 21 tiendas de TSH en Europa.

Fundada en 1995 en Donostia por Víctor Serna, a lo largo de estas tres décadas, Loreak Mendian se ha convertido en un símbolo de creatividad, cultura y artesanía arraigada a nuestro territorio. Además, Serna mantiene una conexión especial con The Social Hub como embajador y colaborador creativo desde la inauguración de su edificio en San Sebastián en 2024. Motivo fundamental por el que Loreak Mendian ha sido la firma designada para crear una colección que refleje de forma auténtica los valores y la energía de la marca.

La nueva y exclusiva línea de uniformes para los empleados de The Social Hub en sus hoteles europeos, combina funcionalidad y diseño contemporáneo para reflejar su identidad dinámica. Inspirada en la moda casual, estas piezas fusionan utilidad y estilo urbano mediante el uso de tejidos duraderos y sostenibles.

Su diseño principal canaliza la energía de las ciudades europeas en las que se encuentra presente TSH, aportando libertad a su espíritu 'world tour' y reflejando su concepto de movimiento constante junto a la creación de comunidad, un elemento diferenciador clave impulsado por el impacto social. Prendas esenciales como camisetas, camisas, delantales y chaquetas se reinventan tanto para su uso profesional como para el día a día, unificadas por un lenguaje visual que celebra el arte, la música y la cultura local.

Para conmemorar el lanzamiento, Loreak Mendian también ha diseñado de forma paralela una espectacular colección cápsula limitada a la venta en los 21 hoteles a partir del 1 diciembre. Una línea que refleja la artesanía característica y el estilo contemporáneo de la firma vasca.

Diseñada para viajeros, creativos y amantes de la cultura, la colección incluye piezas destacadas como camisetas gráficas y 'tote bags'.

Diseño responsable

«Al colaborar con el talentoso Víctor Serna, hemos cocreado un proyecto paneuropeo que no solo celebra iniciativas locales, sino que también fomenta conexiones significativas en nuestra comunidad global», afirma Marion Koopman, directora de Operaciones y directora Comercial de TSH.

Víctor Serna, cofundador de Loreak Mendian, añade: «Esta colaboración representa una evolución natural. Estamos inmensamente agradecidos a nuestro nuevo 'partner' porque, a pesar de las turbulencias que ha sufrido nuestra empresa en los últimos meses, nos ha esperado, nos ha acompañado en la complicada restructuración y ha confiado en nuestro buen hacer. Esta alianza nos aporta equilibrio, tranquilidad y estabilidad a medio plazo».