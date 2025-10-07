Mustang Free y su nuevo rumbo en el 'barefoot'

Laura Chamorro San Sebastián Martes, 7 de octubre 2025, 17:48 Comenta Compartir

Seguimos analizando una campaña que estilísticamente hablando parece que nos va a dar grandes alegrías y esta temporada otoño-invierno 2025-2026, Mustang presenta Mustang Free junto al traumatólogo Juanjo López, una colección de calzado 'barefoot' pensada para mujer, hombre, niño y bebé. Todos los modelos respetan la forma anatómica del pie y favorecen su función biomecánica natural. Dentro de la propuesta encontramos zapatillas, botas y diferentes estilos de calzado que siguen las tendencias del momento con varios objetivos: ofrecer comodidad, sostenibilidad, libertad y cuidar la salud de nuestros pies.

Entre las tendencias clave de la colección invernal destacan dentro del panorama de zapatillas, los modelos 'retro' en tonos tierra y marrones. Además, también hay opciones de botas para cuando llega el frío con varios modelos tipo 'biker' y otra versión más abrigada en tonos marrones de media caña.

En la línea infantil, prima sobre todo la comodidad con diseños con velcro y modelos de muchos y diferentes colores. Todo un acierto en esa innegable búsqueda de la funcionalidad.

«A día de hoy nuestro crecimiento es exponencial. Estamos dando mucha salud a la gente»

El origen

Este proyecto comenzó cuando Juanjo López, traumatólogo infantil y especialista en biomecánica, comenzó a observar cómo el calzado tradicional limitaba el desarrollo del pie y quiso apostar por una propuesta diferente: un zapato respetuoso que permitiera caminar con libertad y cuidar la salud desde la infancia hasta la edad adulta. Mustang fue la primera marca en creer en su visión y hoy, juntos, presentan esta línea de calzado que une diseño, innovación y bienestar.

El mismo Juanjo reconoce que las primeras interacciones con la marca y la evolución del proceso le «abrieron las puertas» apostando por él. «A día de hoy nuestro crecimiento es muy exponencial, estamos dando mucha salud a la gente, y tengo la certeza de que cuando alguien apuesta por un calzado respetuoso no quiere volver a uno que le oprima los dedos y le mantenga rígido el pie», reconoce.

Mientras que muchas marcas llaman 'barefoot' a un tipo de calzado simplemente por tener una horma ancha, en Mustang Free se han aplicado todas las características que realmente definen un calzado de sensación «pie descalzo».

