La multinacional del hijo de un donostiarra que por fin aterriza en San Sebastián

Martes, 20 de mayo 2025

Una empresa multinacional de moda sostenible, con prendas hechas con productos reciclados, llegará muy pronto a San Sebastián. Ecoalf, una marca que ha colaborado con personalidades que van desde la actriz Elsa Pataky hasta el modelo Jon Kortajarena, ha abierto recientemente una tienda en las ciudades vecinas de Biarritz y otra en Bilbao, inmersa en un plan de expansión nacional e internacional.

Todo indica que la firma Ecolalf llegará muy pronto a San Sebastián. Fundada en el año 2009 por Javier Goyeneche, hijo del donostiarra Alfredo Goyeneche (deportista y ex presidente del Comité Olímpico Español), esta firma se encuentra en alrededor de 1.500 puntos de venta, entre tiendas propias y 'corners' en grandes almacenes y otros espacios multimarca, repartidos por ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga, o incluso ubicaciones internacionales como Berlín, Tokio, Milán, Ciudad de México y recientemente, Biarritz.

'Ecoalf' fue el nombre original con el que la marca se registró en 2009: «'Eco'», «que no daña el medio ambiente», y «'alf'», que representa los nombres de los hijos del madrileño de 55 años de edad, Javier Goyeneche, Á́lvaro y Alfredo. Goyeneche «quería crear una marca de moda realmente sostenible» y pensó que «lo más sostenible era no seguir utilizando los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada, para garantizar las necesidades de las futuras generaciones». Ecoalf cuenta con todo tipo de prendas deportivas, pantalones, camisetas, chaquetas, abrigos, plumíferos y hasta calzado, que se producen de una manera sostenible.

'No hay un planeta B', el lema de Ecoalf

Goyeneche estudió en el European Business School y recibió el premio al Mejor Empresario 2007 por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid gracias a haber fundado 'Fun&Basics', tras abandonar el negocio, Goyeneche puso en marcha el proyecto de Ecoalf, cuyo lema: 'Because there's no planet B' (Porque no hay un planeta B), ha dado la vuelta al mundo.

En sus prendas Ecoalf utiliza materiales reciclados, dando una segunda vida a residuos como nylon, poliéster, lana y algodón reciclado, reduciendo así el consumo de agua y emisiones de CO2. Además, han incorporado materiales de origen natural que, aunque no son reciclados, tienen igualmente un bajo impacto medioambiental, como el lino, cáñamo, fibras celulósicas o algodón orgánico.

En 2023 la marca registró una cifra de negocio de 60 millones de euros, un incremento de las ventas del 25 % frente al ejercicio precedente. De cara a 2027, Ecoalf apunta a una facturación total de 150 millones de euros, respaldándose en su plan estratégico de crecimiento en mercados extranjeros.