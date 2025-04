La 'monarca' que viste a los jueces de 'MasterChef'

Gloria Salgado Madrid Domingo, 5 de julio 2020, 16:44 Comenta Compartir

Huga Rey ocupa un lugar privilegiado en el olimpo del estilismo patrio. Su labor es observada cada semana por millones de espectadores en el escaparate de 'MasterChef'. La octava edición del mediático concurso gastronómico, cuya final se emite el lunes 6 a las 22.05 horas en La 1, no es, ni mucho menos, su primer trabajo en la pequeña pantalla. «He hecho bastante publicidad y videoclips, pero sobre todo televisión», cuenta la estilista, que trabajó con José Mota cerca de 5 años. «Disfruté mucho, cada día caracterizábamos de cuatro o cinco temas diferentes tanto a él como al resto de figuración y era un trabajo muy creativo. Me encantaba crear un personaje de cero y desarrollarlo». Lo que explica que 'MasterChef Junior' sea su edición preferida al tener que disfrazar a los jueces de diferentes personajes.

Pero, ¿cómo es vestir a personas con tanto carácter como Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez? Asegura que «los jueces son 'santos' en ese sentido, es un placer trabajar con ellos, se fían totalmente y eso me ha facilitado mucho el día a día, ya que son nueve cambios a la semana los que tengo solo para ellos tres». Rey no titubea a la hora de asociar una prenda a cada miembro del jurado: «Samantha, sin duda, los pendientes y mucho mucho color siempre. Jordi las zapatillas, que le encantan. Él busca la comodidad por su trabajo, que no para nunca, pero se fija mucho y en cuanto le gusta una me la pide». La sorpresa llega con Pepe. «Aunque se caracteriza por su traje negro, es muy atrevido en todos sus 'looks'. En el programa sale más serio, pero si le vieses llegar a plató cada día... ¡te sorprendería! Cualquier camiseta 'cantosa' le encanta».

Ampliar La jefa de vestuario de 'MasterChef', Huga Rey. Cecilia Bayonas

Para seleccionar las piezas que lucen en el concurso, se interesa por algunas marcas que cree que le encajan bien a cada juez, mientras que otras se ponen en contacto con Rey por el tirón que tiene el programa. «Muchas marcas de pendientes que están empezando me escriben porque les gustaría que Samantha llevase sus piezas. La verdad es que intento sacarlas todas, aunque sea por lo menos dos veces», explica la estilista, a la que le hace especial ilusión ver cómo algunas de esas pequeñas firmas han crecido mucho con el tiempo.

Adora el trabajo de Teresa Helbig y Jorge Vázquez, quien, por cierto, considera a Huga Rey una musa. La jefa de vestuario de 'MasterChef' trata de restar importancia a tamaño halago. «Somos muy, muy amigos, quizás eso no le deje ser objetivo», dice entre risas. Respecto a marcas, siente debilidad por Isabel Marant, Prada, Vanessa Bruno, Masscob o Muzungu Sisters. Entre las que podemos encontrar un buen pantalón negro, un vaquero, una chaqueta y un abrigo para configurar un buen fondo de armario, en el que para ella no tienen espacio los corsés o corpiños. «Creo que nunca los he usado ni lo haré. Por lo demás, suelo atreverme con todo, pero me fijo especialmente en cada cuerpo y así poder resaltar las mejores partes de cada persona. No todos podemos ponernos todo...». Palabra de la reina del estilismo.