El lujo más sostenible y democrático Las firmas de lujo prosiguen su camino hacia una circularidad real incorporando nuevas líneas de negocio

Laura Chamorro San Sebastián Domingo, 26 de octubre 2025, 08:38

Vestiaire Collective, la plataforma líder mundial en moda de lujo de segunda mano, ha lanzado una nueva colaboración con GANNI, la casa de moda de Copenhague, en la que presenta un servicio que permite a su comunidad dar una nueva vida a sus prendas de segunda mano. Gracias a la experiencia de Vestiaire Collective en reventa autentificada, los diseños de GANNI podrán tener una segunda vida, lo que prolongará los ciclos de vida de los artículos y permitirá que la moda siga en circulación.

De esta manera, los clientes pueden enviar sus prendas de GANNI directamente a través de la plataforma de Vestiaire Collective, respondiendo así a una creciente demanda de moda responsable, pero sin tener que renunciar a la comodidad.

En cuanto se revisan y se aceptan los artículos, los vendedores reciben una recompensa: una tarjeta regalo recargada por la propia marca. De este modo, no es necesario esperar a que el artículo se venda.

Cabe señalar que esta colaboración es la decimotercera incorporación al pionero programa de reventa como servicio (resale as a service) lanzado en 2021 en respuesta a la demanda de las marcas de lujo y diseño de integrar la circularidad en sus modelos de negocio.

El programa crea un ecosistema en el que todas las partes ganan: las marcas y los minoristas pueden ofrecer a sus clientes una alternativa circular para devolver los artículos que no desean (normalmente a cambio de crédito en la tienda) y, a la vez, refuerzan la fidelidad y la relación con el cliente.

Estas colaboraciones ofrecen acceso a artículos auténticos y de gran calidad de las mejores marcas de moda en tendencia y enriquecen la selección disponible en la plataforma.

Tras doce exitosas colaboraciones, entre las que se incluyen marcas como Chloé, Burberry, Isabel Marant, MyTheresa y LuisaViaRoma, GANNI se une a un colectivo en expansión de marcas con visión de futuro que se comprometen a prolongar el ciclo de vida de la moda a través de la reventa autentificada.

Esta corriente, analizada esta semana en el Foro de Moda Sostenible organizado en el Festival de la Moda de San Sebastián, muestra una estrategia de democratizar y empoderar a las nueva comunidades para que sea aún más fácil adoptar la moda circular.

