El viaje creativo de Loreak Mendian en Balenciaga

Es la firma guipuzcoana 'streetwear' más internacional de las tres últimas décadas. Su icónica margarita, su inconfundible 'dot', su visión artística y cosmopolita, su lucha por una industria más sostenible y su incontestable liderazgo en la promoción e impulso de la cultura vasca la han convertido en el referente entre los referentes. El 8 de mayo dará el salto a la icónica pasarela del Museo Cristóbal Balenciaga de la mano de San Sebastián Moda Festival, en un 'fashion show' convertido en un apasionante viaje creativo con motivo de su 30 aniversario.

– ¿Cómo definiríais la línea creativa de Loreak Mendian?

– Itziar Calzada: Es una marca divertida y colorista que aporta ese toque genuino a prendas atemporales para el día a día.

– Víctor Serna: Siempre nos hemos apoyado en el pasado para traerlo con nuestra visión al presente. La base son los clásicos revisitados.

– ¿En qué se diferencia respecto a la competencia?

– I. C.: Creemos que no hay muchas firmas del universo 'streetwear' que hayan cumplido 30 años. Ya solo por eso… Pero lo que sí creemos es que la personalidad con la que nació la marca, relacionada estrechamente con el mundo del arte y la música, no es muy habitual y eso caló.

– V. S.: Nuestra naturaleza se centra más en ser que en parecer, por lo tanto, nos movemos por nuestras convicciones, aficiones, mostrando nuestro entorno y cultura.

– ¿Cuáles han sido las etapas más significativas de la firma?

– I. C.: Para nosotros todas, qué te vamos a decir. Desde los inicios a finales de los años 90 con esa primera tienda en el puerto de Donostia, hasta las últimas presentaciones en el Museo Thyssen de Madrid o en la librería OFR de París. Cada hito ha sido especial.

– Es innegable que ha habido vaivenes...

– V. S.: Quizá lo peor y lo mejor vayan muchas veces de la mano, ¿no? Los inicios de una marca siempre son duros, pero la ilusión de impulsar un proyecto de país con tantas posibilidades te hace estar cargado de energía. Es cierto que ha habido un par de momentos que nos hemos podido desviar del camino, pero nuestra esencia jamás la hemos perdido y esa es nuestra fortaleza.

– ¿Cuántos puntos de venta tiene la empresa actualmente?

– V. S.: La marca dispone de cuatro tiendas propias en Donostia, Bilbo y Madrid, además del comercio 'online'. En cuanto a puntos de venta, decenas, pero es difícil cuantificarlos porque estamos en constante cambio en Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, España o Asia.

– ¿Qué significa celebrar el 30 aniversario de Loreak Mendian el 8 de mayo en la Casa del Maestro?

– V. S.: Cristóbal Balenciaga siempre ha sido nuestro gran referente. Desde nuestros orígenes, su simplicidad sólida y la maestría en la relación entre el volumen y el tejido han marcado nuestra hoja de ruta. Por ello, nos hace especial ilusión mostrar un pedazo de nuestra historia en Getaria.

– En los últimos años, la participación de Loreak Mendian en el Museo San Telmo se ha convertido en uno de los grandes atractivos de cada campaña...

– V. S.: Así es. Lo cierto es que cuando nos lo planteaste la primera vez no pensamos que nuestra firma fuese una marca de pasarela. Dicho esto, desde el principio la acogida del público fue increíble y estamos muy contentos con el resultado. Por ello, esta colaboración no ha hecho nada más que comenzar.