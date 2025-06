Los looks de invitada siempre con bolso pequeño

El modelo The Yara Besat Bag.

La temporada alta de eventos ya ha comenzado y tan importante es escoger el look que vamos a llevar como los accesorios con los que lo vamos a complementar. La elección de un zapato cómodo es esencial para aguantar toda la noche sin renunciar al estilo, pero la del bolso es crucial para elevar el estilismo, personalizándolo y revalorizándolo.

A la hora de seleccionarlo, debemos apostar por un modelo especial con el que vernos distinguidas. Un complemento único, 'cool', sofisticado y con mucho valor. Un bolso joya que pueda transformar al completo el 'outfit'.

En este universo, si hay una firma que se ha revalorizado exponencialmente, ese es el caso de Farah Bourogaa, diseñando piezas pensadas para una mujer que aprecia la moda, y valora la calidad y la historia que se esconden detrás de cada creación. Enfocado a un 'target' de público medio-alto, la firma se inspira en el diseño contemporáneo a la hora de construir cada bolso, con mucha tradición y autenticidad, pensando en la elegancia y expresando una narrativa profundamente personal.

Con influencias árabes y mediterráneas, Farah Bourogaa honra la memoria de su madre Dunia en cada una de las piezas de su marca homónima, creando auténticas obras de arte que transcienden las tendencias y celebran la singularidad.

Con un toque romántico e ideal para suavizar cualquier look de invitada, 'The Yara Besat Bag' es la bombonera más especial, todo un auténtico 'best seller', decorada con pedrería y pensada para aportar brillo a cualquier estilismo, sin restarle demasiado protagonismo.

'Besat Wi', por su parte, es otro de los «top ventas» y tiene una inspiración de fantasía campestre. Es un bolso más etéreo en el que la sofisticación se pierde con la ternura y la inocencia de los animales del bosque. Una pieza clave con la que revalorizar cualquier estilismo de invitada.

Con un toque más clásico, un aire 'vintage' y un diseño 'retro' perfecto para sumarnos a la moda setentera que triunfa esta temporada, 'Mini Besat I' es un bolsito más clásico con el que aportar un aire tan moderno como elegante a cualquier 'outfit' especial.

Y por último, las invitadas especiales tampoco pueden obviar el denominado 'Mini Besat IV', un bolsito con un toque más rústico y cañero, con una cadena para colgarlo sobre el hombro y darle un extra de funcionalidad.