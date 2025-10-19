La dualidad de la vida y del festival

Han pasado cinco meses y medio desde que despedimos la anterior edición y quién lo diría… La circularidad y la inmediatez de la industria de ... la moda es lo más parecido a una trituradora difícilmente digerible (y aceptable). Pero no seremos nosotros quienes no trabajemos (y peleemos) para ofrecer una edición más completa, más plural y más atractiva que las anteriores, sin obviar las dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar. ¿A qué nos referimos? A la propia dualidad de un sector repleto de vaivenes e inestabilidad. Y si no pasen y vean…

En plena preparación de esta edición, el 13 de junio se oficializaba el concurso de acreedores del Grupo Ternua, un golpe indescriptible para la industria textil vasca, pero, sobre todo, para la guipuzcoana, territorio líder de un sector en constante ebullición. Un mes después de organizar el emotivo desfile '30 aniversario' de Loreak Mendian en el Museo Cristóbal Balenciaga, recibíamos un golpe de realidad tan inesperado como difícil de digerir. «¿Qué pasará con uno de nuestros buques insignia?», nos preguntábamos una y otra vez. Jamás nos habíamos planteado la posibilidad de no volver a contar con firmas como Loreak Mendian.

En este ejercicio de sinceridad, otra complicación inesperada: 3 de julio, 13:58 horas… nos llega un mensaje de SKFK planteándose la posibilidad de hacer 'txanda pasa' en octubre tras analizar el contexto y la situación actual de la industria de la moda mundial. Aquel mensaje de Maia Eder Curutchet, directora creativa, nos rompió en mil pedazos, aunque desencadenó una sensación de responsabilidad tremenda en todo el equipo. Jamás durante un viaje por la AP-8 se nos pasaron tantas cosas por la cabeza.

Punto de inflexión

Tras una reunión urgente de casi tres horas, las piezas del puzzle se empezaron a recolocar. Nunca trascenderá la conversación que mantuvimos en Larrabetzu, sede de SKFK, pero en ese mismo instante, ambas partes fuimos conscientes de la necesidad e importancia de SSMF como evento de promoción territorial de presente y de futuro. «Responsabilidad, compromiso y unión» es el titular que extraeríamos de aquella 'conversación'.

Y a partir de ahí, en el equipo del Festival proseguimos con la construcción de una programación que ya contaba con CLARO Couture y Ailanto en el Museo Cristóbal Balenciaga (lujo en estado puro); con un inmejorable plantel de desfiles en el Museo San Telmo (Alicia Rueda, SKETCH, SKFK, Parenzo, Álex Vallejo Joyeros y las 30 firmas que componen el universo de la exclusiva 'concept store', Noventa Grados); la incorporación del Laboratorium de Bergara como tercer museo del Festival, la consolidación de The Social Hub con desfiles de una veintena de empresas textiles presentes en San Sebastián, los foros comerciales y de sostenibilidad con ponentes llegados de todo el Estado… Pero seguían faltando las dos 'variantes' clave de la ecuación que se habían 'caído' por razones obvias meses atrás…

Piensa en lo imposible (apoya, sé discreto, empatiza) y lo conseguirás

Aquel inolvidable 22 de septiembre, pudimos confirmar la reincorporación de Víctor Serna, fundador y propietario de Loreak Mendian, a SSMF con una master class para desgranar lo sucedido en los últimos años, financiera y estructuralmente. Y 48 horas después conocíamos la participación de Edu Uribesalgo, director de Innovación y Sostenibilidad de Ternua, en el siempre extraordinario foro sostenible. ¿Se podía pedir más? Todo seguía fluyendo…

¿Y cuál fue la conclusión? Aunque debamos ser conscientes, coherentes y realistas con el contexto en el que nos movemos, sin creernos más de lo que somos e interiorizando esas debilidades que nos fortalecen, SSMF contará con el mejor plantel de firmas y profesionales a su alcance, mostrando una unión inexistente hasta 'antes de ayer'. Todos a una. Arropados por un equipo humano que les acompañará en esa tarea de visibilizar, promocionar y llegar a una sociedad necesitada de estímulos positivos. Porque… Que nadie se olvide: la moda es vida, la moda es industria, la moda es cultura y, sobre todo, la moda es arte, el verdadero reflejo de la sociedad.