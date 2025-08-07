La joya de Bárbara Goenaga que ha conquistado a una actriz de Hollywood Dakota Johnson apostó por la joyería de autor luciendo una pieza exclusiva de la diseñadora guipuzcoana

L. G. Jueves, 7 de agosto 2025, 09:50 Comenta Compartir

En el Festival de Cine de Cannes, donde el glamour se convierte en protagonista año tras año, Dakota Johnson ha vuelto a acaparar flashes. La actriz estadounidense sorprendió luciendo una pieza de joyería artensanal made in Gipuzkoa: el collar 'Biarritz II', diseño exclusivo de la actriz y creadora Bárbara Goenaga.

El diseño, perteneciente a la última colección de Bárbara Goenaga, destaca por su elegancia atemporal y su elaboración artesanal. Realizado en plata de ley y hueca por dentro, tiene una largura de 42cm. El modelo está inspirado en la arquitectura art déco de la costa vasco-francesa.

La actriz y diseñadora Bárbara Goenaga ha sido la que ha compartido la publicación donde se le puede ver a Dakota Johnson con el collar en cuestión. «Ay, que lleva nuestro collar Biarritz II», ha escrito en su red social de Instagram.

Bárbara Goenaga creó esta firma de joyería artesanal en 2014 y siempre ha apostado por el comercio online, donde la mayoría de sus productos se comercializa. La actriz guipuzcoana ha señalado en varias ocasiones a este periódico que es en la naturaleza donde encuentra su inspiración para sus diseños. «Me embarqué en está aventura empresarial en 2012 porque no encontraba los modelos que yo me pondría. Joyas sencillas y con diseños de estilo minimalista. Así que la mayoría de los productos que vendemos en me los pondría yo y son fieles a mi misma», aseguraba a El Diario Vasco la directora creativa de la marca.