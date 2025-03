«Desfilar en Balenciaga es un sueño»

Es una de las firmas españolas más internacionales del momento. Con un crecimiento orgánico digno de analizar, actualmente Ze García vive un momento estelar a ... nivel creativo con un desarrollo que ha enamorado a la mismísima Chiara Ferragni. Audaz, meticuloso y con una fuente de inspiración cinematográfica sin igual, José María García, director creativo de la marca, vive con intensidad la cuenta atrás para su estreno en el Museo Cristóbal Balenciaga de la mano de San Sebastián Moda Festival el próximo 8 de mayo.

- ¿En qué se inspira la colección que verá la luz en la Casa del Maestro?

- Nace desde una introspectiva absolutamente profunda. Hemos empezado revisitando todas las colecciones que se han hecho en la casa, viendo estructuras, drapeando los volúmenes, cortando al bies, analizando las transparencias, recuperando la pedrería... Revisitar todas esas técnicas basadas en una exquisita confección, en una costura clásica, desde una visión actualizada y mucho más elaborada ha sido el verdadero punto de partida.

- ¿Qué significa para la firma desfilar en el Museo Cristóbal Balenciaga?

- Las palabras «museo» y «Balenciaga» creo que elevarán la colección a otro nivel. Quiero que transmita, que emocione. Es mi mejor colección y actualmente es mi prioridad.

- ¿Por qué aceptas este reto y no la participación en otras pasarelas nacionales e internacionales?

- Hace años que descarté la pasarela tradicional. Pero cuando recibí tu llamada en nombre de San Sebastián Moda Festival y se me planteó la posibilidad de presentar una colección exclusiva en un museo como el de Getaria no lo dudé. Es un reconocimiento bestial a nuestro trabajo. Además, te lo digo desde el corazón (fuera egos): llevábamos un tiempo intentando cambiar la estrategia de marca y el hecho de que os dierais cuenta de esa transformación y que realmente valorarais cómo estamos cosiendo y la verdadera artesanía española fue emocionante. En cuanto terminamos de hablar, lo primero que hice fue entrar al taller y decírselo a todo el equipo.

- ¿Qué les dijiste? Me emociona escucharte.

- Que esto es un un logro de todos los departamentos. Balenciaga es el gran referente en cuanto a la arquitectura en moda. Nadie ha logrado ese nivel de perfección en la ejecución de una prenda. Ahora que tengo 35 años me he vuelto extremadamente meticuloso y estricto con que la arquitectura, la estructura y la escultura que finalmente conseguimos con el patronaje y con técnicas como el 'moulage'. Trabajo para que mis diseños sean piezas de arte en movimiento.

- Una moda con vida elevada a la exquisitez...

- Nos vais a dar la posibilidad de elevar nuestra propuesta creativa a otro nivel, no solo por la puesta en escena, sino por el reconocimiento que supone vuestra llamada para la marca. Es súper beneficioso y por ello estamos trabajando en una colección que única y exclusivamente se presentará el 8 de mayo en San Sebastián Moda Festival.

- ¿Has echado la vista atrás y has mirado mucho para dentro?

- Es un momento que me apetece contar mi historia. Se ha hecho una introspección importante de la firma para construir los 41 looks. Ya tenemos todos los 'sketch' montados, todos los tejidos listos y estamos con ello totalmente volcados desde las diferentes áreas. He intentado desarrollar muchos estilismos que ya habíamos interpretado pero dándoles un giro. La verdad es que estoy estoy feliz.

- Durante los 15 años de trayectoria, ¿cuál ha sido la evolución de Ze García?

- Desde muy joven tuve la suerte de tener una hoja de ruta muy marcada. Con 18 estudié la carrera de moda y a partir de ahí ya, con 23 años, acabé montando la firma tras trabajar en Armani. Primero arranqué a trabajar desde mi propia casa vistiendo a mujeres acomodadas de Barcelona y poco a poco se fue corriendo la voz. Pase a un piso más grande, después otro...

- ¿Y cuál fue el verdadero salto cualitativo y cuantitativo?

- El gran punto de inflexión se produjo cuando decidimos abrir la tienda a pie de calle en Turó Park, Barcelona. Aquí tenemos 600 metros de tienda donde conviven el 'atelier', la tienda y un salón privado. A esto hay que añadirle la apertura, hace dos años, de la tienda de Madrid situada en la calle Jorge Juan, en el barrio Salamanca. Un universo de tres plantas con la misma filosofía de taller en la planta superior, sala privada y la tienda.

- ¿Las redes sociales fueron y han sido tus grandes aliadas desde tus inicios?

- Desde una marca que nace en 2013, al gran salto a partir de 2014 gracias a Instagram, la gran herramienta de las personas de esta generación han sido las redes sociales. Antiguamente tener una firma de moda requería un presupuesto mucho más elevado, unos contactos y tener un padrino sí o también. Todo se manejaba en torno a agencias de comunicación, producciones mucho más escaladas... Y un posicionamiento de venta en multimarca o en inversión internacional. Instagram nos convirtió en nuestra propia agencia de comunicación. Y si tenías un poco la sensibilidad y la capacidad de poder enseñar tu trabajo de la manera adecuada, funcionabas.

- 'Influencers' como Laura Escanes, Dulceida o Jessica Goicoechea fueron fundamentales en ese salto mediático.

- En aquel momento las grandes firmas no apostaban por ellas porque consideraban que Instagram y ellas no eran su público objetivo. Pero esa gente joven creció, las redes sociales se consolidaron, se dieron cuenta tarde del proceso de transformación y para cuando reaccionaron, yo ya tenía un hueco en esa plataforma con todas las 'influencers' nacionales.

- Has vestido a muchísimas celebridades. Eva González, Ana Mena, Elsa Pataky, Chiara Ferragni...

- Vestir a Elsa Pataky en la alfombra roja de los Oscar 2024 y posicionarnos en la lista de los diez mejores vestidos de ese año es uno de los logros más mediáticos a todos los niveles. Y que Chiara Ferragni, con toda la industria de la moda internacional a sus pies, apostara por un Ze García a medida y pudiéramos construir algo que reflejara el ADN de la marca fue brutal.

- Y tanto... Pues, hasta el próximo 8 de mayo.

- Cuento los días para que llegue el momento.