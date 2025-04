Una colección secreta es un regalo

Una de las imágenes más singulares del desfile nupcial de Sophie et Voilà.

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

En un mundo donde la inmediatez y la sobreexposición imperan, donde nada es lo que parece, donde parece que si no lo muestras no existe, ... Sophie et Voilà ha apostado por una dirección contraria a la incansable rueda de una industria textil que lo debora y tritura todo.

En el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week, el evento nupcial más relevante del planeta, la firma vasca regaló uno de los momentos más comentados de la jornada del jueves: un desfile sin cámaras, sin móviles, ni testigos digitales. Dijo «adiós» a toda la ola de marketing digital presente desde el año 2009 y dio la bienvenida a una estrategia puesta en marcha en los últimos tiempos por marcas como The Row. Un modus operandi al que ya recurrieron creadores universales como Cristóbal Balenciaga a mediados del siglo pasado. Un creador que durante una época permitió el acceso a la prensa un mes después de presentar sus creaciones ante su clientela. Por ello, y rescatando un espíritu en el que la marca liderada por Saioa Goitia siempre se ha basado, solo los ojos, las emociones y la memoria de quienes estuvieron presentes en Barcelona conocen la nueva colección nupcial del 2026. ¿Cómo fue el 'fashion show'? Sencillo, puro, sofisticado, sin estridencias, ni ordinarieces. Un desfile convertido en ejemplo sobre cómo el lujo silencioso puede moldear la reputación de una marca basada en la elegancia y la pureza, sin la necesidad de crear diseños ostentosos, grandes logos en sus prendas, ni un 'front row' repleto de invitados con el único objetivo (u obsesión) de grabar y fotografiar el 'show' para elevar su supuesta reputación digital o 'engagement'. Con esta estrategia, la nueva línea nupcial del 2026, no solo consolida su actual línea estratégica como marca atemporal, sino que también extiende su manera de entender y enfocar la firma a una gestión de sus redes sociales coherente y discreta. Lo invisible, lo no mostrado es, al fin y al cabo, lo más deseable. Y Sophie et Voilà lo sabe porque siempre ha sido una empresa pionera en sus decisiones y movimientos. Un 'storytelling' único En la actualidad, la firma apuesta por una figura poderosa, escultórica, consciente del espacio que ocupa y del lenguaje que habla su cuerpo. No hay concesiones al cliché, pero sí un profundo respeto por la tradición reinterpretada desde la sofisticación contemporánea. El vestido de novia, históricamente un secreto hasta el altar, se convierte gracias a su trabajo en una afirmación estética que solo se comparte con quien sabe mirar. Las veintiocho piezas únicas que solo han visto hasta la fecha los 450 asistentes, manifiestan una feminidad que no teme mostrar piel, pero tampoco necesita desnudarse para imponerse. La silueta es estructurada y precisa. Los hombros se marcan levemente, la cintura se dibuja con decisión y el cuerpo se convierte en arquitectura. Lo invisible, lo no mostrado es, al fin y al cabo, lo más deseable. Y la firma Sophie et Voilà lo sabe Cada vestido de la empresa vasca nace desde el respeto por el material. La selección textil es casi un manifiesto: mikados, 100% 'silk liquid', liquid jacquard, satín texturizado, chiffon plisado, crepe de seda, sequin mesh o pedrería conviven en equilibrio entre densidad y fluidez. ¿El resultado? Una colección que respira volumen y ligereza, donde la forma tiene más peso que el ornamento. Nuestro cabello refleja nuestra personalidad, ya que el modo y la frecuencia con la que lo cuidamos habla mucho de nosotros. Son imprescindibles tratamientos como las mascarillas para aportarle el toque sedoso, el aceite para hidratar y sellar las puntas... No obstante, en muchas ocasiones, no reparamos en el cepillado, parte fundamental de dicho cuidado. ¿Con qué frecuencia prestas atención a esta técnica? Seguramente no las veces suficientes, ya que se trata de un gesto que suele realizarse en cuestión de segundos, con la única intención de «eliminar rápidamente los nudos», o al menos eso creemos. No basta con deshacer los enredos de forma brusca, con tirones y sin un acondicionador en seco que ayude a su cepillado. Este es, sin duda, uno de los errores más comunes. ¿Otro gran error? Cepillarlo en mojado. En este estado, el pelo se convierte en un elemento frágil. Cepillarlo de forma brusca puede acarrear consecuencias considerables: dañar la cutícula del cabello, romperlo y maltratar el cuero cabelludo dejándolo irritado. Por otro lado y el tercer 'tip' a tener en cuenta: No se cepilla desde la raíz. Se debe comenzar desde las puntas hasta llegar sutilmente a la raíz. Un paso muy sencillo, pero que cuesta integrarlo en nuestro rutina. Cepillarlo frecuentemente también puede causar el efecto contrario al que deseamos generando el incómodo 'frizz'. Lo recomendable es hacerlo dos veces al día: por la mañana y por la noche. En este punto, cabe subrayar que es importante cambiar el cepillo una vez al año. ¿El motivo? Su notable desgaste. Las cerdas van perdiendo efectividad y pueden acumular residuos (productos capilares o grasos) que pueden causar consecuencias en la salud capilar. Recuerda: un peine limpio es igual a un cabello sano. El cepillo ideal Si tienes el pelo liso, sin volumen y se enreda con facilidad, el cepillo con cerdas de jabalí es el ideal para ti. No genera 'frizz', distribuye a la perfección los aceites naturales del cuero cabelludo, desenreda el cabello sin romperlo y aporta brillo y suavidad. Si posees una melena gruesa, las cerdas del peine deben ser también gruesas para desenredar los nudos. Finalmente, si tu melena es rizada, lo ideal es apostar por un peine de púas que ayude a mantener la forma de los rizos en lugar de deshacerlos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión