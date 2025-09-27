CLARO Couture se estrena en Balenciaga

Faltan 23 días para que arranque uno de los eventos de moda más esperados del Estado. Un Festival que aúna creatividad, sostenibilidad, artesanía, saber hacer ... y sofisticación. Un proyecto que marida el 'glamour' de los desfiles en icónicos y emblemáticos museos, con la formación y el más que necesario 'networking' entre los agentes que componen la cadena de valor de la industria textil. San Sebastián Moda Festival otoño-invierno 2025/2026 arrancará el 20 de octubre y finalizará el 25, sábado, con el tradicional maratón de desfiles en el Museo San Telmo. Una edición que volverá a ampliar su programación con una séptima localización que se desvelará en los próximos días.

Pero si hay una cuestión que en cada una de las ediciones levanta gran expectación es la presencia de las grandes firmas en el Museo Cristóbal Balenciaga. El 23 de octubre se volverán a abrir las puertas de la Casa del Maestro para recibir a dos de las marcas más mediáticas del momento. Una de ellas, de hecho, vive uno de sus momentos más dulces gracias a su crecimiento, expansión internacional y trabajo en el ámbito del marketing de 'influencers'.

¿Qué tienen en común figuras como María Pombo, Eva González, Amaia Salamanca, Dulceida, Violeta Magriñán, Marta Lozano, Teresa Andrés, Lucía López o Susana Molina? La respuesta es sencilla: CLARO Couture, una de las firmas de moda más aplaudidas, deseadas, consolidadas y con mayor proyección del panorama textil español actual.

Un tándem perfecto

Con 40 años de trayectoria vistiendo a novias e invitadas, la firma de origen andaluz ha crecido con prestigio y brillo, con exclusivos trajes a medida y vistiendo a las mujeres en sus momentos más especiales. Además, en el último lustro se ha convertido en la marca de cabecera de celebridades e 'influencers' para sus eventos de alfombra roja.

Fernando Claro y Beatriz Claro, padre e hija y directores creativos en CLARO Couture, dan un estilo equilibrado a una de las casas de moda de Alta Costura a medida más importantes en España. «CLARO es una marca que evoluciona de forma orgánica e inteligente, adaptándose a las nuevas realidades y contextos, acoplándonos a lo que el mercado y la propia mujer exige, pero siempre siendo fiel a un estilo muy femenino, sensual y atrevido», señalan desde la firma.

Un Madrid de contrastes

Aunque el equipo de CLARO Couture lleva meses trabajando la colección inédita en blanco que presentará en el icónico Museo Cristóbal Balenciaga el próximo 23 de octubre, hace unos días presentaba en el marco de la Mecedes-Benz Fashion Week Madrid su colección primavera-verano 2026.

Bajo el nombre de ROSÉ NOIR, esta propuesta se convertía en toda una oda a la feminidad, al hedonismo refinado y a la sofisticación que define el imaginario de la casa.

Fiel a su identidad, y con una narrativa que explora el equilibrio entre lo clásico y lo provocador, ROSÉ NOIR se adentra en los códigos de la noche reinterpretando el cabaret Art Déco desde una óptica contemporánea. La colección celebra el exceso depurado, la libertad del cuerpo y la belleza que emerge cuando lo delicado se mezcla con lo descarado.

Cabe señalar que esta colección bebe de una doble inspiración: por un lado, del glamour estructurado de los años 20; y, por otro, de la energía de la década de los 90. Propuestas que caminan entre el salón de un cabaret Art Déco y la intensidad envolvente de una rave, ahora, adaptadas a curvas exaltadas, al 'allure' clásico y a una sensualidad atemporal. Una fusión de dos polos opuestos que da lugar a una propuesta llena de matices y detalles, donde el romanticismo empolvado se mezcla con una rebeldía elegante.

Aunque la próxima propuesta de CLARO Couture va a ser única e «histórica», las formas de su línea creativa destacarán por un carácter escultórico a través de piezas que moldearán el cuerpo con mini vestidos estructurados, 'blazers' con cinturas marcadas y pantalones de corte impecable, además de vestidos en todas sus versiones.

Tras su paso por Madrid, la firma tiene puesto todo su esfuerzo en San Sebastián Moda Festival, una cita que promete ser un antes y un después para la empresa española.