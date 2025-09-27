Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los carruseles finales de la firma derrochan sofisticación y armonía. CLARO COUTURE

CLARO Couture se estrena en Balenciaga

La firma española se convertirá en uno de los grandes atractivos de San Sebastián Moda Festival otoño-invierno 25/26, en una edición que batirá récord de marcas participantes

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Faltan 23 días para que arranque uno de los eventos de moda más esperados del Estado. Un Festival que aúna creatividad, sostenibilidad, artesanía, saber hacer ... y sofisticación. Un proyecto que marida el 'glamour' de los desfiles en icónicos y emblemáticos museos, con la formación y el más que necesario 'networking' entre los agentes que componen la cadena de valor de la industria textil. San Sebastián Moda Festival otoño-invierno 2025/2026 arrancará el 20 de octubre y finalizará el 25, sábado, con el tradicional maratón de desfiles en el Museo San Telmo. Una edición que volverá a ampliar su programación con una séptima localización que se desvelará en los próximos días.

