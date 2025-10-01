Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»

Y. H. San Sebastián Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Tras 43 años compartiendo moda y estilo Paula's, ubicada en la calle Miguel Imaz 10 en Gros, cierra sus persianas de forma definitiva. Durante este tiempo, la tienda ha vestido a miles de mujeres de San Sebatián y alrededores con prendas para el día a día y conjuntos especiales para eventos inolvidables. Siempre ofreciendo tallas para todas, con precios accesibles y un espacio de moda cercano. Cada prenda estaba pensada para realzar la confianza y la seguridad de quien la llevaba.

Quienes entraban en la tienda sabían que el trato cercano y profesional iba a estar presente junto con el consejo sincero y la dedicación de un equipo que disfrutaba ayudando a cada mujer a encontrar aquello que mejor le sentara y le hiciera sentirse bien con una misma. «Ha llegado el momento de decir adiós y daros las gracias», han dejado escrito junto a un escaparate que anuncia descuentos del 70% durante unos días.

La esencia de la tienda, abierta en 1982 en una conocida esquina de este barrio donostiarra, estaba en el trato: un ambiente cercano, cálido y sincero, que la hacían única. Así lo expresan algunas de sus clientas más habituales: «Me encanta ir, además son muy profesionales y dan confianza cuando acudes al local»; «un servicio al cliente de primera».

Cierra más que una tienda de moda

A medida que iban pasando los años, la experiencia hizo que fueran más allá y pasaron a ser más que una simple tienda de moda. Lo que comenzó como un proyecto lleno de ilusión se transformó en un espacio de referencia en Donostia.

El equipo quiere expresar su profundo agradecimiento por la confianza, el cariño y el apoyo recibido a lo largo de todos estos años de apertura. Durante estas más de cuatro décadas, las trabajadoras de esta tienda que ahora cierra han sentido el privilegio de acompañar a muchas mujeres y de recibir su confianza. «El cariño, la amistad y la fidelidad de tantas personas han sido el mayor regalo de este camino», cuentan en un gran cartel que han colocado junto a su escaparate. Con gratitud y emoción, Paula's dice «hasta siempre».