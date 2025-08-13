Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nueva tienda de la firma Brownie IG
Gipuzkoa de Moda

La firma de moda femenina que estrena tienda en el corazón de San Sebastián

Brownie, con su caracter juvenil y mediterráneo, comienza una nueva etapa en Donostia

Y. H.

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:43

Brownie, la marca juvenil femenina, previamente ubicada en la calle San Marcial, se ha trasladado a la calle Loiola 4 en el centro de Donostia. En pleno corazón de la ciudad, esto permitirá a la firma estar más cerca de su público y ofrecer una mejor experiencia de compra, según anuncian, en una espacio más amplio, moderno y acorde a la identidad de marca.

Fundada en 2006 en Barcelona por Mercedes Ortega y Juan Morera, quienes combinaron su experiencia en diseño, retail, producción e interiorismo y se inspiraron en el Mediterráneo, apostando por prendas de calidad y estilo joven. Asimismo, el nombre de Brownie hace honor a su perro que recientemente se había incorporado a la familia, una propuesta divertida y original de la firma.

Actualmente cuenta con más de 600 empleados, 100 tiendas en diferentes países, así como un canal de venta 'online', con el objetivo de ser la primera opción para el público joven de la península.

El alma de Brownie en Donostia

La visión de la firma es ser la marca de referencia global en moda para adolescentes y mujeres de espíritu joven, ofreciendo conjuntos versátiles y actuales para cualquier ocasión, desde el día a día hasta eventos especiales. Con esta meta, la marca pretende trascender fronteras y llevar el estilo mediterráneo a cualquier parte del mundo.

Gracias a sus valores clave como: la humildad, la transparencia y la honestidad, la cultura de Brownie fomenta un entorno de trabajo respetuoso, impulsando prácticas sostenibles que refuerzan su compromiso con las personas, el medioambiente y la comunidad en general, partiendo del compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

