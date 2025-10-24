Alma y pasión, ingredientes para triunfar Los Premios de la Moda de Euskadi Inma López, Ramón Ezkerra y Esteban González Bastida ofrecen las claves de su éxito y debaten sobre el sector en el 'Face to Face'

Su trayectoria les ha llevado a ocupar un lugar de privilegio en el panorama de la moda vasca. Han sido años de dedicación que, unidos a un innegable talento, les ha colocado como referentes de su sector y este año han sido galardonados con los Premios de la Moda de Euskadi, impulsados por el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco.

Hablamos de Ramón Ezkerra, Inma_Lo y Joyería González Larrauri, tres firmas consolidadas cuyos representantes pasaron por DV Gunea en el contexto del 'Face to Face' de esta edición de San Sebastián Moda Festival. Inma López, Ramón Ezkerra y Esteban González Bastida dialogaron con Laura Chamorro para exponer los secretos de la receta que les ha llevado al éxito y debatieron acerca de los diferentes modelos de negocio actuales en el sector comercial vasco.

Primero fue Izaskun Gómez, directora de Comercio del Gobierno Vasco, quien puso el acento en la importancia de los comerciantes: «Quiero destacar el compromiso inquebrantable que tenéis con la calidad y el servicio. Sois más que tiendas. Sois el motor de nuestra economía y les dais vida a nuestras ciudades y pueblos».

Fue Esteban González Bastida, Premio a la Trayectoria Comercial (Joyería González Larrauri), quien se sentó primero junto a Laura Chamorro para compartir los secretos de un negocio familiar que ha perdurado durante más de 100 años. Una de las claves las fijó en «la clientela. Es la que nos ha traído hasta aquí. Tenemos gente de Donostia, gente de la provincia y ahora también hay extranjeros que nos compran». Para perdurar durante tantos años también es importante «ir acertando porque la vida es dinámica. Todo va cambiando y hay que ir acertando». Y es obvio que lo han hecho a través de «elegir cada joya de forma independiente. Cada una está escogida especialmente», confesó.

Ramón Ezkerra, Premio a la Artesanía y al Trabajo de Autor es un referente de la peletería. Y contó cómo empezó en Bilbao de «ayudante de maquinista». Posteriormente, con la desaparición de los talleres tuvo que lanzarse en solitario y vivir «unos inicios durísimos trabajando 12 horas de lunes a domingo», pero consiguió hacer una propuesta totalmente diferencial gracias a algo básico, pero difícil de lograr: «Lo que hago es ponerle alma a cada creación. Si llevo 30 años aquí es por esto».

Instagram, un trampolín

Inma López (Inma_Lo) es el Premio a la Concept Store Más Destacada gracias a que «mi tienda es mi hijo y le pongo pasión» y a una forma de triunfar basada en la naturalidad y en la que ha tenido mucho que ver su propuesta en Instagram, en lo que fue un gran ejemplo de digitalización: «La verdad es que no tengo ni idea de cómo he logrado esto porque nunca he hecho sorteos ni nada. Todos mis seguidores son orgánicos», confesó López.

Probablemente, la clave del éxito estuvo en que «empecé a hablar del calzado y a poner mi cara. A probarme yo el zapato y a comentarlo de forma natural». Gracias a esto, la facturación online alcanza hoy un 85 %. Su tienda es sofisticada y cool, muestra un calzado que cambia el look, ofrece producto 100 % 'made in Spain' y está pensado en el modo de vida de San Sebastián, «donde vamos a los sitios paseando».

El colofón de la jornada lo puso una mesa redonda en la que los protagonistas versaron sobre los modelos de negocio en el sector comercial actual. González Bastida puso el acento en que «hay que buscar un valor añadido porque sin eso eres invisible. Tienes que tener buen producto, atender bien y diferenciarte». Ramón es claro ejemplo del mérito que tiene mantenerse en el Casco Viejo de Bilbao, donde se ha perdido tanto comercio. «Creo que lo he conseguido por amor a mi oficio y a mi trabajo», dijo.

Inma añadió que es importante que «a la gente que trabaja conmigo le guste lo que hace», pero lamentó la complejidad de hallar personal, uno de los retos del sector: «Es difícil, hay mucha gente que no quiere trabajar en fines de semana».