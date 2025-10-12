Alexa Chung lidera la imagen de HOFF

La firma española de 'sneakers' HOFF da un salto global con el lanzamiento de SEVEN, la primera colección diseñada bajo la dirección de su nuevo ... director creativo, David Tourniaire-Beauciel, y protagonizada por la 'influencer' mundialmente conocida, Alexa Chung, como imagen de campaña. Este movimiento marca el inicio de un capítulo que combina tradición, diseño visionario y proyección internacional.

Con más de tres décadas redefiniendo los límites del diseño de calzado, David Tourniaire-Beauciel ha colaborado con casas icónicas como Balenciaga (diseñó las emblemáticas 'Triple S' y 'Speed'), Maison Margiela, Chloé ('Nama'), John Galliano o Jean Paul Gaultier.

Su incorporación supone un punto de inflexión para HOFF, aportando una visión escultórica y audaz que eleva la 'sneaker' a objeto de deseo, equilibrando artesanía, innovación y movimiento.

«Con David Tourniaire-Beauciel, estamos rompiendo los límites y reimaginando lo que una deportiva puede llegar a ser. Esta colaboración representa una nueva era para HOFF, basada en la creatividad, la maestría del diseño y la aspiración global», afirman desde la compañía.

Así es SEVEN

La silueta, con una suela dinámica y curva, simboliza flexibilidad, movimiento explosivo y acción, complementada con una curvatura trasera. La serie está disponible en cinco colores diferentes, un concepto pensado para usar los siete días de la semana.

Esta colección es una expresión artística de movimiento, versatilidad e identidad. Es una creación inspirada en quienes lideran, rompen moldes e inspiran con cada paso.

«Para mí, HOFF tiene en su ADN diversión, color, energía, frescura y, por supuesto, un enfoque democrático accesible para todo el público... Quiero mantener todo esto, pero también llevarlo más allá de sus límites actuales en términos de diseño», concluye el diseñador. Tiempo al tiempo.