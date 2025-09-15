Diez firmas de moda vasca vestirán a las estrellas del Zinemaldia Por noveno año consecutivo, el proyecto 'Vistiendo a las estrellas' permitirá impulsar y visibilizar la moda vasca con los looks creados por diseñadores locales para los actores y actrices en sus apariciones públicas, así como presentadores y directores de galas

Laura Chamorro San Sebastián Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

Diez empresas de moda vasca han sido seleccionadas para participar en la novena edición del proyecto 'Vistiendo a las estrellas del Zinemaldia' con la que actores y actrices, así como presentadores y directores de las galas, lucirán moda 'made in Euskadi' en sus apariciones públicas.

Para esta 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 24 fueron las firmas que se adhirieron al proyecto en su primera fase aunque, tras la presentación de sus propuestas a lo largo de los meses de julio y agosto, y el análisis por parte de los estilistas oficiales del Zinemaldia, finalmente han sido diez las empresas preseleccionadas: Amaia Albes, B24, Eli Two, González Larrauri, Joyería Munoa, Lily & You, Noventa Grados, Sastrería Aldabaldetreku, SKFK y Telarista Urbana.

La nueva edición de 'Vistiendo a las estrellas del Zinemaldia 2025' se ha presentado este lunes por la mañana, en una rueda de prensa en la que han participado José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine; la diputada de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goizane Álvarez; y la directora-gerente de San Sebastián Shops, Nerea Rodríguez. Los tres han estado acompañados por algunos de los directores creativos preseleccionados.

En su intervención, la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que «el Zinemaldia es una de nuestras mayores ventanas al mundo y gracias a este proyecto la moda vasca se convierte también en protagonista. Hemos vuelto a superar la veintena de participantes en la presente edición y firmas como González Larrauri, Noventa Grados, Telarista Urbana, Lily & You o B24, presentes hoy en esta rueda de prensa, representan el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de nuestro territorio. Apostar por la moda de proximidad es apostar por cultura, sostenibilidad, empleo de calidad e igualdad de oportunidades, y desde la Diputación, sin ninguna duda, seguiremos impulsando este sector estratégico».

Por su parte, Nerea Rodríguez ha subrayado que «el Zinemaldia es, sin duda, el mejor escaparate para mostrar al mundo la excelencia de las creaciones. Cada edición, este proyecto brinda la oportunidad de demostrar que nuestras tiendas son también parte de la imagen de ciudad que proyectamos hacia el exterior». Asimismo, ha afirmado que «gracias al respaldo institucional que también proporcionan entes como el departamento de Comercio del Gobierno Vasco y el ayuntamiento de San Sebastián a través de la concejalía de Economía y Empleo, el comercio y la mano de obra local y artesanal se posiciona como un actor relevante dentro de un evento internacional de referencia, sumando valor, estilo y singularidad, y mostrando que la marca Donostia, Gipuzkoa y Euskadi tienen identidad propia».

Como cada año, José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, ha recalcado que «les alegra asistir, en paralelo a la evolución del cine vasco, a la consolidación del sector autóctono de la moda con creadoras y creadores que tiene en la alfombra roja del Festival su lugar natural de visibilización».

Ampliar

Grandes figuras del séptimo arte

En ediciones anteriores han sido muchos los actores, actrices, directores o productores que han lucido moda vasca, entre las que destacan Loreto Mauleón, Gorka Otxoa, Itziar Ituño, Jon Plazaola, Bárbara Goenaga, Anne Igartiburu, Asier Etxeandia, Aitziber Garmendia, Jone Laspiur, Cayetana Guillén Cuervo o Úrsula Corberó, entre otros.

Cabe señalar que actualmente se está procediendo a las adjudicaciones finales, estilismos que se irán desvelando a partir del viernes en las diferentes galas programadas (apertura, clausura, Premios Donostia o la Gran Gala del Cine Vasco).