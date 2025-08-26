Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El vestidor, lo ideal para crear tus looks diarios Ikea
Gipuzkoa de Moda

Un vestidor, mil ventajas

Convierte tu espacio en un rincón de orden, estilo y confort personal

Yasmina Hernández

Martes, 26 de agosto 2025, 06:54

El sueño de toda mujer se traduce en: un buen vestidor en su dormitorio. Observar toda la ropa correctamente ordenada para escoger cualquier look sin complicaciones, es lo mejor que puede suceder. Ya sean grandes o pequeños, sea como sean nos salvan siempre de cualquier apuro estilístico.

Por ello te contamos cuáles son las ventajas de tener un buen vestidor en tu dormitorio:

1. Ropa a mano

Una de las funcionalidades del vestidor es que te permite visualizar todas las prendas que tienes y tenerlas a mano para cualquier ocasión. De esta manera, los cambios de armario no te supondrán ningún esfuerzo ya que cada rincón puede pertenecer a una estación diferente. ¡La solución perfecta para ahorrar tiempo!

2. Orden

Sin duda, el orden que supone tener un vestido es indiscutible. Cada prenda tiene su lugar. Por tanto, si haces uso de una, posteriormente sabrás dónde dejarla y cuál es su sitio. Por ello te recomendamos lo siguiente. Antes de ubicar toda la ropa en este espacio, planea dónde va cada pantalón, camiseta, abrigos… Una vez que lo tengas organizado estás lista para ubicar todas las prendas dentro, y así ya tendrás una idea general de la planificación y cuál es el lugar de cada prenda.

3. Espacio

Si en tu hogar hay un dormitorio que no se utiliza puedes convertirlo en tu vestidor. Así ganarás espacio en tu dormitorio principal, un 2x1 en toda regla. ¿Te animas a llevarlo a cabo?

4. Un rincón solo para ti

Tu vestidor no solo se convierte en un espacio para organizar tu ropa, también lo es para que conectes contigo. Disfrutar de tu compañía, de verte con tu ropa favorita, probar diferentes combinaciones. Un momento de autocuidado que te hará ganar confianza antes de salir a la calle.

