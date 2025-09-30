Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

4 claves para dormir mejor con la almohada correcta Pinterest
Descansa mejor: 4 claves para escoger tu almohada perfecta

Sin dolores y con más energía al amanecer, descubre los cuatro pasos sencillos que te cambiarán la vida

Yasmina Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:18

Tener una buena calidad de sueño no solo depende de tu colchón, pues la almohada que escojas también juega un papel muy importante en tu día a día. Elegir la adecuada marcará una gran diferencia para no despertarte con dolores. ¿Te sientes identificado con esto?

A continuación, te damos las cuatro claves que debes tener en cuenta para hacerte con la que mejor se adapte a ti.

1. Postura

Este factor a tener en cuenta es el más importante de todos. Si no quieres amanecer por la mañana con dolor de espalda, te conviene tomar nota. Una buena almohada debe mantener la cabeza, el cuello y la columna alineados durante toda la noche. Si duermes de lado, boca arriba o boca abajo, es imprescindible que la almohada debe adaptarse para evitar tensiones.

2. Altura

Para aquellos que duermen boca arriba se les recomienda una de altura media que sostenga de la mejor forma posible la zona cervical sin forzarla. ¿Prefieres de lado? Pues hazte con una almohada más alta, que rellene el espacio entre el hombro y la cabeza, para mantener la columna recta. Pero si tu postura ideal es boca abajo (no es la más recomendable), lo mejor es una almohada baja y blanda, que reduzca la presión en el cuello.

3. Forma

Cada persona es un mundo, pero lo esencial y lo que más debes tener en cuenta es que se adapte de la mejor forma posible a tu cuello. ¿Motivo? Una buena forma asegura la alineación natural de la cabeza con la columna, evitando cualquier dolencia nada más amanecer.

4. Material

La postura, la altura y la forma son factores muy importantes para escoger la almohada ideal. No obstante, también se debe tener en cuenta el material de fabricación, ya que el relleno influye en la comodidad. Aquellas de fibra y microfibra son suaves, ligeras y sobre todo hipoalergénicas; Las viscoelásticas se adaptan a la forma del cuello y relajan los músculos; Por último, las de pluma, además de ser transpirables destacan por su comodidad. ¡Tú decides por cuál optar!

