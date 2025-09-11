Cómo decorar tu baño para que parezca de portada

Yasmina Hernández Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:27 Comenta Compartir

La importancia está en el detalle. Aunque solemos pensar que el baño es un espacio meramente funcional, en realidad también puede convertirse en un rincón de estilo y personalidad digno de portada.

De tal manera que, puede transformarse rápidamente escogiendo tonos suaves para la pared y agregando accesorios bien pensados con colores que se adecúen al interior, consiguiendo esa anhelada armonía. Si buscas renovar la decoración del tuyo o darle otro giro más moderno, a continuación te damos algunos 'tips' que te ayudarán.

Todo está en los detalles

En cuanto al tono de la pared busca una paleta neutra, sin ruido visual, así como blancos, grises, beige o arena. Esto transmite naturalidad y tranquilidad al entrar en su interior. Por otro lado, también muy común, puedes optar por azulejos en todo el baño o en ciertas zonas para decorarlo. Pero, si te encanta lo moderno, elige papel pintado con aires marmolados o con figuras marinas, patrones elegantes que sin duda dan mucho estilo.

La iluminación es clave en todos los espacios, pero en un baño, aún más. Si tienes ventana aprovecha lo máximo posible la luz natural y combínala con una luz cálida. En cambio, si quieres ese toque moderno considera hacerte con un espejo retroiluminado, te encantará.

¿Accesorios? Cuantos menos mejor. Agrega dispensadores de jabón acorde con los tonos escogidos para el baño, añade toallas que casen con dichos tonos, así como alfombras de baño con textura (son muy acogedoras). Igualmente, las velas aromáticas siempre son un 'plus', pues aportan un ambiente de spa y dejan una estela de fragancia espectacular.

¡Atención! Ten en cuenta siempre estos dos factores: orden y minimalismo. Por tanto, evita tener envases de plástico a la vista, todo el contenido de estos asegúrate de guardarlos en sus correspondientes organizadores. Asimismo, si no sabes dónde ubicar ciertos productos hazte con cestas de fibras naturales o cajas más elegantes para introducirlos en ellas. De esta manera, mantendrás el orden sin perder estilo, ¡un 2x1 en toda regla!