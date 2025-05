Primeras palabras de Rebeca Labara a su hijo tras su accidente: «Te hablaré de tu padre cada día»

J. F. Lunes, 5 de mayo 2025, 18:07 Comenta Compartir

Dos semanas después del accidente de tráfico que le costó la vida a su esposo, Francisco Javier Solans, la conocida 'influencer' Rebeca Labara, natural de Barbastro, ha roto su silencio desde el Hospital Clínico de Zaragoza donde permanece ingresada. Lo ha hecho este domingo, coincidiendo con el día de la Madre, a través de una emotiva publicación en su perfil de Instagram, donde acumula 260.000 seguidores.

El mensaje, que rápidamente ha conmovido a miles de personas, está dedicado principalmente a su hijo Mauro, de solo ocho meses. Rebeca compartió dos tiernas fotografías junto al bebé y expresó el profundo dolor por la ausencia de su marido en una fecha tan señalada. «No era el día de la Madre que había imaginado, tampoco lo había idealizado, el simple hecho de estar los tres juntos me parecía un auténtico regalo», comienza. En su texto explica el plan inicial que tenían como familia: «íbamos a estar en Santander con nuestros amigos, que son familia, disfrutando del lugar que te vio nacer, pequeñín».

Sin embargo, «la vida tenía otros planes». Desde el hospital, y sin poder ver ni abrazar aún a su hijo personalmente, Labara le hace una promesa cargada de esperanza: «Sé que hoy no podré verte ni abrazarte personalmente», comienza la emotiva publicación, que ya ha recibido miles de 'me gusta' y comentarios de apoyo. Continúa dirigiéndose a Mauro: «pero quiero que sepas que si ya eras el motor de mi vida, ahora eres todo el combustible que me hace falta para seguir adelante». La 'influencer' se compromete firmemente con el futuro de su hijo: «Voy a luchar lo que haga falta para que sigas siendo un niño tan feliz como eres, para que no te falte de nada, y para que sientas el cariño de todo el mundo que te quiere, y sobre todo de tu padre, que me encargaré de hablarte de él cada día».

El sentido texto, que Rebeca describe como el mensaje más difícil que jamás hubiera querido escribir, también incluye unas palabras dirigidas directamente a su marido fallecido. En ellas, Rebeca siente la presencia y el apoyo de su esposo en estos duros momentos: «Papi, me está enviando muchas fuerzas desde arriba para poder recuperarme cuanto antes de estas heridas de guerra».

Las palabras de Rebeca Labara a su marido fallecido

La creadora de contenido de 'life style' asegura a su marido y a sus seguidores su firme propósito de salir adelante. «Ten por seguro que no voy a dejar de luchar para salir del hospital, más fuerte y con las menos secuelas posibles». Reconoció en su esposo la fuente de su fuerza actual: «Porque tú eres mi salvavidas, el que me da fuerza para cada día tirar un poquito más y para celebrar cada pequeño paso de gigante que aquí doy».

Rebeca recuerda a su marido, con el que residía en Amorebieta (Bizkaia) como una persona especial, «bueno, sincero, alegre, honesto, trabajador, divertido, luchador», y cita cómo muchos conocidos lo describían: «era un cascabel en vida... la sonrisa más noble y contagiosa que han conocido». Además subraya el inmenso amor que sentían el uno por el otro y por su hijo.

Apoyo para Atrendylife de sus compañeras

El bebé Mauro afortunadamente salió ileso del accidente, cuyas causas aún se investigan. La publicación de Rebecaha generado una oleada de solidaridad. No han pasado ni 24 horas, y ya son más de 23.000 los mensajes de apoyo. Cientos de comentarios le desean lo mejor a ella y a su hijo. Entre ellos destaca el mensaje de la también creadora digital Isabel Sellés: «Rebeca, mucho ánimo, os llevo en el corazón y estáis muy presentes en mis oraciones. Os envío toda la energía positiva que tengo y todo mi cariño. Un abrazo fuerte». Su comentario coincide con varias compañeras de profesión como Elena Benito, Cristina Cerqueiras, Marta Carriedo, Sandra Majada, Sonia Marí Andrés, María Avalos o Paula Echeverría, quien le manda «todo mi amor», así como Edurne Alba, quien le anima a «seguir leyendo que la vida vuelve a poner nuevas ilusiones en tu camino».

Rebeca concluyó su mensaje agradeciendo el cariño recibido y enviando un recordatorio a sus seguidores: «A quienes tengáis la suerte de disfrutar de los vuestros hoy y todos los días, hacedlo». Su lucha ahora es poder reencontrarse pronto con su hijo y «darle a Mauro la vida que se merece».

Temas

Accidentes de tráfico