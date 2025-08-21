Trucos de maquillaje para que tu sonrisa se vea más blanca

Yasmina Hernández Jueves, 21 de agosto 2025, 08:28 Comenta Compartir

Hay momentos en los que tras maquillarte te das cuenta que tus dientes no lucen tan blancos como realmente te gustaría. Por ello es imprescindible conocer cómo maquillarnos correctamente y sacarles así el máximo partido.

A continuación te ayudamos a potenciar tu sonrisa y a hacer que tus dientes se vean más blancos.

Colores que blanquean tu sonrisa

Los tonos que blanquean visualmente son los rojos son base azulada, el tono ciruela, el frambuesa e incluso los rosados fríos. Estos te ayudarán a conseguir un efecto blanqueamiento en un instante y harán que tu boca resplandezca. Consejo de experta: si entre tus tonos favoritos se encuentran los naranjas, los corales o los 'nudes', debes tener en cuenta que estos pueden hacer que tu sonrisa se vea más amarilla, objetivo que no anhelamos...

Igualmente, si buscas conseguir una sonrisa más amplia opta por utilizar perfilador de labios. Esto ayuda a definirla y hacer que el tono del labial destaque más y por ende conseguir unos dientes más blancos.

Por otro lado, en verano con la piel bronceada, esto hace que los dientes destaquen más y en esta época con agregar un poco de 'gloss' al labio para darle un poco de jugosidad, sería el combo perfecto.

El maquillaje correcto

Una cara correctamente maquillada es clave para la sonrisa. Por ejemplo, si la piel de alrededor de la boca tiene rojeces o alguna diferencia de tono, la sonrisa pierde el debido protagonismo. Por tanto, debemos hacer uso de un poco de base alrededor del labio para conseguir el tono que tenemos en el resto de la cara.

Igualmente haz uso de un iluminador en tonos fríos en el arco de cupido e incluso un punto en el centro del labio inferior. Con ello conseguiremos unos labios más definidos y luminosos, y ese contraste que se produce ayudará a que los dientes se vean más blancos.

¿Te atreves a poner en práctica estos trucos?

