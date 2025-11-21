Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las gomas de pelo que no dañan el cabello Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Tipos de gomas de pelo que protegen tu cabello y evitan la rotura

Descubre opciones de sujeción suaves y cómodas para tu melena

Yasmina Hernández

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:33

Comenta

A la hora de recogernos el cabello resulta imprescindible conocer qué tipo de gomas no favorecen en su rotura y cuáles ayudan a mantenerlo sano. Muchas roturas se producen por el roce constante, presión excesiva o por el material del que están fabricados estos accesorios.

Por tanto, para ello lo ideal es hacer uso de aquellas que no generen fricción ni que tiren en exceso. A continuación, te indicamos qué tipo de gomas evitarán que las fibras capilares se debiliten, permitiendo lucir peinados cómodos sin comprometer la salud del cabello.

1.'Scrunchies'

Además de estar en tendencia, este tipo de gomas son una de las opciones más respetuosas con el cabello. Su diseño, recubierto de materiales como algodón, seda o satén, permite distribuir la presión de forma uniforme alrededor de la coleta, evitando puntos de presión que puedan generar presión y que dañen el pelo. Son ideales para dormir y no dejan marcas en el cabello. Perfectas, ¿verdad?

'Scrunchies', gomas de pelo en tendencia
'Scrunchies', gomas de pelo en tendencia Pinterest

2. Gomas de espiral

Este tipo de gomas están diseñadas para agarrar con firmeza el cabello. Su estructura en espiral distribuye la presión de manera uniforme y permite que el cabello se mantenga recogido sin esos odiosos tirones. Asimismo, previene enredos y facilita retirarlas sin arrastrar mechones. Resulta una alternativa perfecta para mantener tu cabello en la mejor forma posible.

Gomas de espiral
Gomas de espiral Pinterest

3. Sin metal

Las uniones metálicas que están presentes en muchas gomas, suelen engancharse en las fibras capilares llevándose consigo mechones. Esta es una de las causas más habituales (y dolorosas), especialmente en melenas finas. Por tanto, para acabar con ello hazte con aquellas libres de metal, que resulten más respetuosas con tu pelo y que hagan que tu día a día sea más cómodo, ligero y libre de daños innecesarios.

Gomas sin metal
Gomas sin metal Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  8. 8 El temporal arrecia y la nevada provoca cortes en la A-15 en Andoain e Irurtzun
  9. 9

    El temporal arrecia y obliga a cortar la A-15 en Andoain, sentido Pamplona, por la nieve
  10. 10

    Muere una mujer de 75 años en un accidente de tráfico en Bera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tipos de gomas de pelo que protegen tu cabello y evitan la rotura

Tipos de gomas de pelo que protegen tu cabello y evitan la rotura