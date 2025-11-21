Tipos de gomas de pelo que protegen tu cabello y evitan la rotura

Yasmina Hernández Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

A la hora de recogernos el cabello resulta imprescindible conocer qué tipo de gomas no favorecen en su rotura y cuáles ayudan a mantenerlo sano. Muchas roturas se producen por el roce constante, presión excesiva o por el material del que están fabricados estos accesorios.

Por tanto, para ello lo ideal es hacer uso de aquellas que no generen fricción ni que tiren en exceso. A continuación, te indicamos qué tipo de gomas evitarán que las fibras capilares se debiliten, permitiendo lucir peinados cómodos sin comprometer la salud del cabello.

1.'Scrunchies'

Además de estar en tendencia, este tipo de gomas son una de las opciones más respetuosas con el cabello. Su diseño, recubierto de materiales como algodón, seda o satén, permite distribuir la presión de forma uniforme alrededor de la coleta, evitando puntos de presión que puedan generar presión y que dañen el pelo. Son ideales para dormir y no dejan marcas en el cabello. Perfectas, ¿verdad?

'Scrunchies', gomas de pelo en tendencia Pinterest

2. Gomas de espiral

Este tipo de gomas están diseñadas para agarrar con firmeza el cabello. Su estructura en espiral distribuye la presión de manera uniforme y permite que el cabello se mantenga recogido sin esos odiosos tirones. Asimismo, previene enredos y facilita retirarlas sin arrastrar mechones. Resulta una alternativa perfecta para mantener tu cabello en la mejor forma posible.

Gomas de espiral Pinterest

3. Sin metal

Las uniones metálicas que están presentes en muchas gomas, suelen engancharse en las fibras capilares llevándose consigo mechones. Esta es una de las causas más habituales (y dolorosas), especialmente en melenas finas. Por tanto, para acabar con ello hazte con aquellas libres de metal, que resulten más respetuosas con tu pelo y que hagan que tu día a día sea más cómodo, ligero y libre de daños innecesarios.

Gomas sin metal Amazon