La técnica perfecta para evitar el encrespamiento

Laura Chamorro San Sebastián Domingo, 22 de junio 2025, 07:35

Uno de los focos del mundo de la belleza desde hace años es el pelo. Poco a poco la salud capilar ha ido cobrando presencia hasta convertirse en uno de los objetos de deseo de todo el mundo. Ahora, la rutina en el cabello no se centra únicamente en la limpieza sino que se han desarrollado productos y tratamientos para que tenga más brillo, crezca más fuerte, no se rompa tanto o, simplemente, para que huela mejor a diario.

Una melena brillante, hidratada y saludable no es una cuestión al azar. Aunque pueda parecer que es fruto de la genética, hay muchos factores que determinan la salud del cabello. Y es que a lo largo del día se ensucia, se rompe, se encrespa y pierde la forma del peinado, y más con los altos índices de humedad existentes en Euskadi.

Esta última es una de las cuestiones que más impotencia genera, ya que, tras horas de dedicación para conseguir un pelo perfecto, especialmente en los cabellos rizados, el peinado pierde su forma y se deshace. Pero, ¿y si existiese una forma de secado del cabello para conseguir un pelazo con rizos definidos y sin tener que hacer prácticamente nada?

Aunque no lo creas, existen herramientas y procedimientos para ello. El más popular se llama 'hair plopping' y es, en realidad, una técnica de secado que beneficia a los cabellos ondulados y rizados. Esta técnica consiste en recoger el pelo en la parte alta de la cabeza y mantenerlo en esa posición ayudado por una toalla hasta que se seca. Además, elimina la sequedad y el propio 'frizz' del cabello.

Previamente, tan solo hay que desenredar el cabello de forma normal y aplicar los productos habituales de hidratación. Después, y siempre con la cabeza boca abajo, se coloca la toalla sobre la nuca para enrollarla sobre el pelo.

Como curiosidad, cabe destacar que la firma You Are The Princess, con su línea especial para el cabello 'Oh My Hair!', tiene las toallas de secado rápido para realizar la técnica 'hair plopping' y conseguir pelazo sin apenas esfuerzo. Estas toallas reducen el tiempo de secado y contribuyen directamente a la forma del peinado actuando para que el cabello no se debilite ni se rompa.

Y si tu melena necesita una ayuda extra, el champú 'Couleur' de Franck Provost es uno de los 'must have' del verano. Diseñado para cuidar y proteger los cabellos teñidos o con mechas, prolonga la luminosidad del color y combate las agresiones externas que amenazan con apagarlo.