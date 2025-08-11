El sol y las marcas de acné: ¿ayuda o empeora?

Y. H Lunes, 11 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

Existe la creencia de que el sol mejora a grandes rasgos la aparición de los granos y el aspecto de los mismos. No obstante, en primera instancia, puede dar la impresión de conseguir una mejora en la piel, pero esto es temporal y no dura a largo plazo. Te contamos a continuación lo que necesitas saber sobre el sol y el acné.

Sol y acné: no compatibles

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el sol no mejora las marcas del acné sino que las empeora puesto que las oscurece más y hace que perduren más en el tiempo. Del mismo modo, si no se aplica factor de protección, las marcas pueden convertirse en manchas permanentes, y este no es nuestro objetivo...

Igualmente, el sol puede causar una obstrucción de poros ya que puede estimular las glándulas sebáceas para que produzcan más sebo, y si éste se mezcla con células muertas de la piel y suciedad, puede darse esa obstrucción de poros.

Por otro lado, como mecanismo de defensa de la piel cuando recibe rayos solares, ésta tiende a engrosarse y ello puede dificultar la salida del sebo por los poros.

Por último, el sol reseca la piel, y como nuestro cuerpo es tan sabio, para compensar esta deshidratación produce más grasa, aumentando el riesgo de que los poros se tapen, favoreciendo una vez más nuevos brotes.

¿Cómo protegerte?

Es imprescindible hacer uso de protector solar factor 50 no comedogénico, ya que estos no obstruyen los poros y evita la aparición de puntos negros y brotes de acné, especialmente en pieles grasas o propensas a dichos brotes. Toma nota.

Asimismo, para evitar daños solares haz uso de complementos como gafas y sombreros (aquellos en tendencia para protegerte con estilo) y lo más importante, en tu rutina nocturna incluye ingredientes como: vitamina C o niacinamida para controlar el exceso de grasa y aportar un 'plus' de hidratación a tu piel. ¡Todo es cuestión de compensar! Disfruta del verano conscientemente y protegida.