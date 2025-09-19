Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secreto mejor guardado para tu piel y cabello: las fundas de satén

Un pequeño cambio en tu almohada que marcará una gran diferencia

Yasmina Hernández

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:43

Muchas veces para obtener una calidad óptima del sueño decidimos comprar un buen colchón, una almohada agradable, sábanas suaves... No obstante, hay un detalle que solemos pasar por alto que marca una gran diferencia en la forma en la que luce nuestra piel y nuestro cabello: la funda de la almohada.

No son un simple lujo estético, posee infinidad de beneficios que quizá desconoces y que puedes poner en práctica en tu día a día. ¡Descúbrelos!

1. Cabello

Teniendo en cuenta que el satén tiene una textura más suave que el algodón, esto hace que haya menos fricción, por lo que ayuda a que tu pelo no se enrede con facilidad cada mañana. Por otro lado, este tipo de fundas no absorben la humedad natural del cabello, como sí lo hacen las de algodón, de tal manera que lo mantienen más sedoso.

Asimismo, se recomiendan más que las de algodón a aquellas personas que poseen cabellos rizados u ondulados, pues conservan y definen mejor su forma natural del pelo.

2. Piel

La superficie de estas fundas es lisa, por tanto, evitamos que se generen pliegues en la piel durante la noche, por lo que: menos arrugas a largo plazo. Igualmente, después de realizar la rutina facial nocturna, las almohadas de satén no absorben estos productos como sí lo hacen las de algodón, consiguiendo que la piel se mantenga hidratada a toda costa.

Si posees una piel sensible o con tendencia acneica, te recomendamos hacerte con este tipo de fundas ya que son: suaves, cómodas y generan menos fricción en tu piel.

3. Estética: elegancia máxima

El satén se ha considerado siempre un tejido que aporta elegancia. Por tanto, para nuestro hogar, sin duda, le dará un aire más sofisticado y lujoso. Además, al ser también una textura tan agradable al tacto te ayudará a conciliar mejor el sueño.

¿Te atreves a darle a tu piel y a tu cabello el cuidado que merecen mientras duermes?

