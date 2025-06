Rutina de belleza interna y externa

Sara Riballo, de Foreo España, y Patricia García, de Hush and Hush, en el encuentro 'beauty'organizado en Nobu San Sebastián.

¿Has encontrado la rutina facial perfecta? ¿La que hace que tu piel esté luminosa, la que te da un brillo saludable cada día, la ... que mantiene tu piel hidratada y la que reduce los brotes? Para quienes aún no la hayan encontrado, existe un procedimiento tan preciso como práctico, unas pautas que un grupo de creadoras de contenido han tenido el placer de descubrir esta semana en un exclusivo evento organizado por Hush & Hush y Foreo por vez primera en San Sebastián. Según detalló Sara Riballo, PR de Foreo España y una de las ponentes más destacadas de la 'master class beauty', «el primer paso de cualquier rutina facial es la doble limpieza. Ésta empieza por desmaquillar el rostro con un bálsamo o con un aceite desmaquillante, y después limpiar la cara con espuma o con jabón». A partir de este punto de partida «podemos seguir trabajando con las microcorrientes para obtener una mayor firmeza de la tez. Es un tratamiento que no tiene ninguna contraindicación en verano. También debemos incorporar las luces LED. En el caso de la verde, atenúa las manchas; la luz roja retrasa el envejecimiento, rebajando las arrugas y las líneas de expresión; y la luz azul ataca las bacterias generadas por el acné». Recordemos que la luz LED utiliza energía lumínica, mientras que las microcorrientes emplean señales eléctricas de baja intensidad para estimular los músculos y la piel. Ambos son tratamientos estéticos no invasivos, pero sus mecanismos de acción son diferentes y perfectamente compatibles.

«La nutricosmética se ha puesto de moda en el último lustro con la proteína vegana como gran triunfadora» Como cuarto paso indispensable, «hay que seguir trabajando con nuestros productos 'skincare' de confianza, una rutina cosmética facial con especial atención en el contorno de ojos. La hidratación es fundamental y podemos sellarla y rehidratarla, por ejemplo, con una bruma, estemos maquilladas o no». ¿Y los famosos parches en los ojos? La respuesta de la experta es un «sí» rotundo «a aplicarlos a diario», por la mañana o por la noche. Y si están fríos, mejor. «Estos se utilizan para tratamientos 'flash', para desinflamar e hidratar la zona y para disminuir la retención de líquidos producida por el calor». Por fuera y por dentro Y si hay algo que se ha puesto de moda en el último lustro es la nutricosmética. Aunque la variedad es infinita, existen productos más que adecuados para afrontar la campaña estival con garantías, entre las que se encuentra la proteína vegana en polvo para aportar vitalidad, energía y conseguir una piel suave y sana, complementando la rutina anteriormente citada. Según Patricia García, directora general de Hush and Hush San Sebastián, «Es un producto que equilibra la salud intestinal, soluciona problemas estomacales y digestivos, tiene probióticos y prebióticos, aporta energía duradera para todo el día, mejora sustancialmente el aspecto de la piel y, sobre todo, es una bebida con un delicioso sabor a chocolate sin azúcar, perfecta para ingerir en verano». Aunque son muchos los suplementos alimenticios que recomienda para esta estación, el capilar es su 'must', ya que «frena la caída del cabello, mejora el crecimiento, sus ingredientes ayudan a bloquear las causas fundamentales del debilitamiento, mantiene la salud del cuero cabelludo; y estimula el pelo para que crezca más grueso, más largo, más fuerte y más voluminoso».

