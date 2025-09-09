Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La piel no entiende de géneros sino de cuidados

Descubre las diferencias clave entre la piel masculina y femenina

Yasmina Hernández

Martes, 9 de septiembre 2025

El cuidado de la piel es universal, no hay excusa para no mimarla. Por tanto, da igual si eres hombre y mujer: todos debemos cuidarla por igual. Eso sí, existen algunas diferencias en el 'skincare' según el género. Estas no dependen tanto de los productos, sino especialmente de las características de la piel de cada uno, y en función de ellas, conviene adecuar la rutina.

La piel masculina es más gruesa, mientras que la de las mujeres es más fina, y por ello, más propensa a irritaciones. Asimismo, en los hombres es común que la piel sea más grasa y con poros más visibles, lo que da lugar a un mayor producción de sebo, en comparación con la femenina.

El vello facial, es otra de las grandes diferencias de la piel de ambos géneros, siendo el afeitado un condicionante en el cuidado facial, causando una sensibilidad extra e irritación que las mujeres no sufren.

Por otro lado tenemos el factor: arrugas. El signo de envejecimiento que preocupa a muchos. En las mujeres tienden a aparecer antes, aunque de forma muy sutil y con marcas más finas. En cambio, en los hombres, se dan más tarde pero resultan más profundas y marcadas.

¡Hora de tu 'skincare'!

Pero, en la práctica, ¿qué diferencia una rutina de cuidado de otra? Muy sencillo. Las mujeres optan por cremas hidratantes más nutritivas y las complementan con productos antioxidantes, despigmentantes, antiarrugas, entre otros. Mientras que los hombres se centran simplemente en la limpieza de la piel y control de sebo, además de hacer uso de productos calmantes tras el afeitado y lociones menos pesadas.

Eso sí, cabe destacar que los principios activos como el retinol o la vitamina C funcionan de la misma manera en ambos casos. No existen diferencias, lo importante es elegir la fórmula y la textura que mejor se adapte a tu piel.

 

