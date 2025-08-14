La piel en alerta: rojeces y granos post-depilación

Y. H. Jueves, 14 de agosto 2025, 08:42 Comenta Compartir

Tras la depilación es común la aparición de granos y por ende el picor, las rojeces y mucha irritación. Esta reacción se debe a que cuando arrancas el vello, ya sea con cera, pinza o máquina, el folículo se quede sensible. Teniendo esto en cuenta, es muy fácil que se inflame y que produzca una pústula si entra alguna bacteria generando así pus.

Por otro lado, es importante conocer el estado de la piel. Si está seca, con restos de sudor o cremas, el poro no se encuentra lo suficientemente limpio, por lo que a la hora de depilarse, puede darse un bulto inflamado. Asimismo, pasado unos días de la depilación, también suele darse el caso de que el pelo no crezca debidamente y que por ello se encarne, causando un grano. Por tanto, ¿cómo prevenimos todo ello? Te lo contamos.

Adiós granitos

La exfoliación es clave. No suele ser una práctica muy frecuente pero sin duda debería formar parte de nuestra rutina facial y corporal obligatoriamente. Realizar una exfoliación uno o dos días antes de llevar a cabo la depilación, evita los poros obstruidos y a que estos estén más limpios.

Por otro lado recuerda hacer uso de una herramienta de buena calidad. En el caso de las rasuradoras, fíjate que estén diseñadas para minimizar la fricción y el daño en piel, y que además, los cabezales estén afilados. De lo contrario, pueden retirar el vello de forma irregular e incrementar la irritación.

Igualmente, las herramientas de depilación deben mantenerse perfectamente limpias. Antes y después de cada uso se deben desinfectar, pues con ello se reduce el riesgo de bacterias entre los folículos abiertos, evitando así la aparición de granitos indeseados o infecciones. Y lo más importante, no toques cualquier grano que te haya salido, por muy tentador que te suponga. Esto solo lo empeorará, ya que corres el riesgo de que se te quede cualquier marca.

Hacer uso de una buena herramienta en condiciones óptimas no solo protege tu piel, sino que hace que la depilación sea más rápida y cómoda. ¿Te animas a seguir estos pasos?