Mito vs Realidad: ¿cortarse las puntas hace que el cabello crezca más rápido?

Descubre por qué cortar las puntas no acelera el crecimiento, pero sí lo mantiene sano y cuidado

Y. H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:42

Comenta

¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase: «tengo que ir a la peluquería a cortarme el pelo para que me crezca más rápido»? Es una creencia bastante común que se ha transmitido de generación en generación. Pero, en realidad, se trata de un mito.

El crecimiento del cabello se da en el cuero cabelludo, concretamente en los folículos pilosos, y no en las puntas, por lo que cortarlas no influye en la velocidad del crecimiento. Lo que sí se consigue es deshacernos por completo de las puntas dañadas y abiertas, convirtiéndolo así en un cabello más sano y menos quebradizo. Por tanto, esto puede dar la sensación de que el cabello crezca más rápido, cuando en realidad se da la mejor conservación de la longitud natural del crecimiento.

Responsables de su crecimiento

Mimar nuestro cuero cabelludo es necesario. Para ello te recomendamos masajearlo durante unos minutos al día para activar la circulación sanguínea. Ayúdate con un cepillo masajeador o simplemente con la yema de los dedos. Consejo de experta: si además lo acompañas de aceites naturales como el de romero, ricino o coco, estos conseguirán estimular los folículos pilosos.

Por otro lado, tener una alimentación saludable resulta ser un aliciente para obtener resultados fascinantes para tu cabello. Debes incluir en tu dieta sí o sí estos nutrientes: proteínas, vitaminas B y D, hierro, grasas saludables, entre otros. Si tienes deficiencias nutricionales, el pelo se debilitará y afectará a su crecimiento desfavorablemente.

Por último, reduce el daño, ¿cómo? Deshaciéndonos de las herramientas de calor. En caso de necesitarlas urgentemente haz uso de protector térmico antes de aplicar calor (es un 'must' en nuestra rutina capilar)

¿Conclusión? Cortarse las puntas no acelera el proceso de crecimiento, pero sí es recomendable para conseguir un pelo más saludable. Los responsables de dicho crecimiento son: el cuidado del cuero cabelludo, una buena alimentación y sobre todo, hacer uso de productos que no dañen tu cabello. Toma nota de estos tres factores y descubre los cambios que se producen en tu pelo, ¡lo agradecerás!

