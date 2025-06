Mantén tu cabello en un estado óptimo, también en verano

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 21 de junio 2025, 06:51 Comenta Compartir

Existe un gran debate desde tiempos inmemoriales sobre cuántos días deben pasar entre un lavado de cabello y otro. Pero independientemente de eso, existen productos que ayudan a que nuestra melena esté siempre limpia, nos lavemos el pelo cada dos o cada cinco días. En este caso hablamos sobre los famosos champús en seco, unos 'sprays' que al vaporizarlos sobre el pelo, absorben el exceso de grasa y la suciedad acumulada. En apenas unos minutos, las melenas vuelven a lucir como si estuvieran recién lavadas, y si bien es cierto que no sustituyen al producto tradicional, sí pueden ser muy útiles si nuestro pelo se engrasa muy rápido o nos encontramos con una urgencia de última hora y no queremos mojarlo, enjabonarlo y secarlo.

No obstante, y antes de empezar a desarrollar este concepto, debemos tener en mente varias cuestiones sobre este champú: En todas sus versiones, ya sea en 'spray', polvo o 'mousse', no necesita aclarado. Pero no solo eso, también aporta volumen a la raíz gracias a ingredientes como el almidón de maíz o el arroz.

¿Un producto universal?

En muchas ocasiones sentimos que la fórmula no funciona y es totalmente entendible que nos invada ese sentimiento. Debido a un uso erróneo del producto, ya sea porque lo aplicamos muy cerca o porque no empleamos la cantidad idónea, el pelo se apelmaza pasando a ser ingobernable. Pero no hay cabello que se resista y la mejor forma de aplicarlo es alejando el aerosol 10 centímetros de la cabeza. A partir de ahí: aplícalo, déjalo actuar y posteriormente, masajea la raíz cuidadosamente.

¿El champú en seco daña el cuero cabelludo? En principio no, pero no debemos recurrir a él constantemente porque los poros pueden sufrir acumulación de producto dando lugar a foliculitis, una infección de los folículos pilosos generando enrojecimiento de la raíz, picor y pequeños granitos, sin obviar una dermatitis.

Finalmente, tampoco es el causante de una posible caída capilar, pero sí puede generar inflamación en la cabellera debido a la abundancia de producto, contribuyendo a su caída por falta de oxigenación.

Consejo de experta: no hagas uso del champú en seco más de dos días seguidos. No mueras de éxito. Es un simple complemento, no la base de una rutina.

Y es que nuestro cabello es parte de nuestra carta de presentación. El mimo con el que lo cuidamos habla mucho sobre nuestra personalidad. Para un correcto mantenimiento de la melena, sobre todo en verano, son imprescindibles tratamientos como las mascarillas para aportarle el toque sedoso, el aceite para hidratar y sellar las puntas… Y un buen cepillado.

¿Con qué frecuencia prestas atención a esta técnica? Seguramente no las veces necesarias por pensar en «eliminar rápidamente los nudos» para seguir «triturados» en nuestras agendas imposibles. Llegados a este punto, no basta con deshacer los enredos de forma brusca, con tirones y sin un acondicionador que ayude a su cepillado.

Tampoco lo debes peinar en mojado. En este estado, el pelo se convierte en un elemento frágil y especialmente quebradizo. Y por último, y no menos importante, no tenemos que cepillarlo desde la raíz. Debemos arrancar desde las puntas hasta llegar sutilmente a su nacimiento.