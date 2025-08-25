Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La importancia de limpiar las brochas de maquillaje

Bacterias, mal olor y resultados irregulares en el maquillaje, son algunas de las consecuencias de no limpiar tus brochas con frecuencia

Y. H.

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22

Un hábito que solemos pasar por alto, pero que deberíamos incorporar en nuestra rutina diaria: la limpieza de las brochas de maquillaje. Las empleamos constantemente sin detenernos a pensar en lo que ello conlleva para nuestra piel y el daño que la podemos hacer.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Por qué limpiarlas?

La razón por la que se deben limpiar las brochas es porque ayuda a evitar problemas en la piel ya que el maquillaje, el sebo, el polvo y las bacterias se acumulan en las cerdas causando brotes en la cara. Por otro lado, la limpieza de las mismas ayuda a obtener un acabado perfecto. Una brocha sucia: mal resultado. No difumina bien, los colores se mezclan y el acabado no es uniforme. Además, si no se limpian pueden darse malos olores debido a la acumulación de producto.

Y ¿afecta a la duración de las herramientas? Por supuesto, cuanto más limpias las tengamos de forma continua mayor será su duración. Las cerdas se mantendrán suaves y esto evitará que se deterioren rápido.

Procedimiento de limpieza

Es sencillo: agua y jabón. Lo importante es no mojar el mango para que no se oxide. Para una buena limpieza realiza movimientos circulares en la palma de la mano. Debes hacer esto hasta que al aclarar las brochas, el agua salga totalmente limpia. Finalmente, colócalas de forma y manera que las cerdas queden boca abajo para evitar que el agua entre en el mango. Vuelve a utilizarlas cuando estén completamente secas.

Debemos tener en cuenta que cada brocha tiene su función por tanto si se hace uso de productos líquidos como base o corrector se debe limpiar una vez a la semana. En cambio, si se utiliza para productos en polvo cada dos o tres semanas. ¿Preparada para ponerlo en práctica?

