Guía exprés para ajustar el elástico de tu pijama y recuperar la comodidad
Aprende a aflojar la cinta de tu pantalón sin estropear la prenda
Y. H.
Jueves, 9 de octubre 2025, 08:03
Te has comprado un pijama sin probarlo y, al llegar a casa, descubres que la parte de arriba te queda como un guante, pero que la cinta del pantalón te queda un tanto pequeña y te aprieta. No obstante, decides darles una oportunidad y dormir con él, pero te impide dormir, haciendo que la comodidad que deberías sentir al descansar se vea totalmente comprometida.
No te preocupes, existen varias técnicas sencillas para aflojar el elástico sin necesidad de comprar otros ni recurrir a modificaciones complicadas. ¡Te las contamos!
Toma nota
Para esta solución necesitas un poco de agua tibia. ¿En qué consiste? Con esta técnica se debe humedecer ligeramente la zona del elástico que más te apriete e ir estirándola suavemente con las manos. El procedimiento se debe repetir en varias ocasiones hasta que veas cambios, y que éstos se amolden de una mejor manera a tu cuerpo.
Por otro lado, puedes optar por colocarlo sobre un objeto redondo o donde se pueda ensanchar fácilmente. Esto debe hacerse con la prenda húmeda para mantener la forma estirada mientras se seca, como máximo debe estar así 24h (tenlo en cuenta).
¿Prefieres un método con calor? Moja el elástico en agua caliente (no hirviendo) y posteriormente pásale aire caliente con un secador, estirándolo suavemente y déjalo enfriando en una superficie donde se tense el pantalón. Consejo de experta: el calor ayuda a que las fibras se relajen y cedan. Con ello notarás una gran diferencia, ¡pruébalo!
Y si ninguna de ellas sientes que funciona opta por sustituir la cinta por un cordón ajustable. Para ello, abre una pequeña ranura en la zona de la cintura, saca el elástico y, cámbialo por un cordón (ayúdate de un imperdible, el proceso será más fácil). Una vez lo sustituyas podrás ajustarlo en base a tu comodidad.
¿Conclusión? Estas soluciones te ayudarán a mantener tus conjuntos de pijamas favoritos, sin excepción, y disfrutar así de un descanso más placentero sin sentir que algo te aprieta o limita tus movimientos a lo largo de la noche.