Errores de belleza que te impiden sacar tu máximo potencial

Maquillaje en exceso y escaso cuidado del cabello son algunos de los errores que debes tener en cuenta

Yasmina Hernández

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:36

¿Sientes que últimamente no te ves bien? Quizá es porque has entrado en la misma rutina de maquillaje y cuidado de cabello, y necesitas un cambio urgente que realce tus facciones.

A continuación te contamos algunos errores de belleza que puede que estés cometiendo y que hace que te echan años encima.

1. Exceso de base y polvos matificantes

Es indiscutible que las bases pesadas son cosa del pasado. Éstas acentúan las líneas de expresión, no generan un efecto aterciopelado en la piel sino que causa el efecto contrario y te realza las imperfecciones. Al tener tanto producto, es costoso que la piel lo absorba y por ello, cuesta difuminar y que se vea un acabado natural y luminoso. Por tanto opta por bases muy ligeras y fáciles de manejar.

Por otro lado, los polvos matificantes son magníficos para sellar el maquillaje y que no salgan los temidos brillos. No obstante, no se debe exceder en su uso, pues puede resecar y resalta las arrugas. Haz uso de ellos únicamente en la frente, nariz y barbilla, posteriormente haz uso de una brocha para limpiar excesos.

2. Delineados marcados y tono de pintalabios

En función del ojo, el 'eyeliner' será distinto. Si tienes los ojos pequeños un delineado grueso no es lo más adecuado, puesto que hará que se vea más pequeño en cambio si es grande, lo recomendable es hacerlo algo más grueso y largo (sin pasarnos).

Igualmente, el tono de labios correcto es muy importante para darle vitalidad al rostro. Los colores más recomendables son el tono 'cherry', el coral o el 'mocha mousse' en 'gloss'. Estos últimos son la mejor opción, ya que su acabado brillante aportan jugosidad al labio avivando el efecto buena cara.

3. Pelo dañado y sin brillo

El pelo sin brillo y movimiento puede hacer que te eche años encima. Por ello intenta cuidarlo al máximo hidratándolo con mascarillas, cortando las puntas cuando estén dañadas (sobre todo después del verano, debido al daño solar) y peinándolo como es debido. Estos tres factores harán que tu pelo se vea más cuidado y sano.

4. Color del cabello

Los tonos muy oscuros endurecen las facciones y hacen que la piel se vea más pálida de lo normal. Por ello, se debe optar por suavizar el color del pelo para iluminar tu rostro y conseguir un aspecto más joven. Puedes escoger tonos chocolates, 'cherry' (muy en tendencia actualmente) o incluso castaño con reflejos cobres o dorados.

