El descuido solar que tu piel no perdona

Cada vez somos más consecuentes con los daños que puede generar el sol en nuestra piel. Quemaduras, manchas a largo plazo, arrugas prematuras, son algunas de esas consecuencias que aparecen en nuestra piel tras la exposición solar sin protección.

Cabe destacar que, existe una zona muy delicada y muy fácil de dañar si no la cuidamos correctamente: la zona de las ojeras. Un área muy sensible que no tiene glándulas sebáceas por lo que la hace más vulnerable y delicada a agentes externos. Además se trata de una zona que se enfrenta a diario a numerosos movimientos oculares que contribuyen a su fragilidad y a la aparición de fatiga. Dicho esto, ¿cómo evitar que las ojeras sufran en verano? Te contamos cómo hacerlo.

1. Haz uso de gorras o gafas

De esta manera, se evitará la exposición directa del sol a la ojera, sin provocar daño alguno. Una barrera física que será tu aliada en verano. Con ello evitarás que la ojera se oscurezca aún más y que se inflame por la irritación causada por el sol.

De tal manera que, con la ayuda de las gafas, gorras o sombreros, mantendremos la cara protegida en todo momento. ¡Protégete!

2. Reaplica crema solar (las veces que sean necesarias)

Vigila la zona constantemente, si notas algún tipo de escozor es una señal para que tomes medidas urgentemente (antes de que la situación empeore). No obstante, antes de llegar a ese punto, siempre conviene tomar medidas de precacución y aplicarse de forma constante crema solar en el rostro pero haciendo mayor hincapié en la zona de las ojeras. Una zona olvidada, y muy facil de dañar.

Consejo de experta: para mayor protección aplícate sobre las ojeras una capa gruesa de crema, sin esparcirla totalmente. De esta manera, estarás protegida durante mucho más tiempo.

3. Hidratación 'post-sol'

Después de la exposición no puede faltar la hidratación corporal y facial. Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que es una zona sensible y que requiere de más cuidados, se debe aplicar cremas con distintas propiedades a la que se aplica en el resto del rostro. Un cuidado diferente y necesario que debes incorporar en tu día a día.

Consejo de experta: haz uso de un contorno de ojos que tenga fórmulas con cafeína, ácido hialurónico o extracto de pepino, son ideales para combatir la ojera y protegerla de los daños que el sol pueda ocasionar.