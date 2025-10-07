El café: tu nuevo aliado para conseguir una piel radiante y saludable

Y. H. Martes, 7 de octubre 2025, 07:59 Comenta Compartir

El café es uno de nuestros imprescindibles por la mañana. Nos lo tomamos y sentimos una inmediata sensación de placer gracias a su sabor y aroma. No obstante, se desconocen los grandes beneficios que posee esta bebida para nuestro organismo y piel.

Puedes hacer uso de él en mascarillas faciales, como exfoliante o simplemente disfrutándolo como bebida. ¿Te animas a conocer sus beneficios?

1. Antioxidante natural

El café es rico tanto en polifenoles como en ácido clorogénico. Se trata de compuestos que combaten los radicales libres, es decir, los responsables de que se dé el envejecimiento prematuro de la piel. Por tanto, gracias a esta bebida se conseguirá una piel más luminosa y protegida de los daños ambientales.

2. Mejora la circulación

La cafeína, en su justa medida, es beneficiosa, pues estimula la circulación sanguínea cuando se aplica de forma tópica, es decir, directamente sobre la piel. Asimismo, también contrae los vasos sanguíneos debajo de los ojos, lo que puede hacer que se dé una disminución en la apariencia de las ojeras y bolsas.

Consejo de experta: hazte con parches antiojeras de café, notarás como se despierta tu mirada y descongestiona bolsas y ojeras.

Ampliar Parches ideales para tus ojeras Primor

3. Efecto reafirmante

La cafeína ayuda a tensar la piel de forma temporal, lo que puede reducir la apariencia de la celulitis y flacidez.

Consejo de experta: el café molido actúa como un exfoliante natural, eliminando células muertas, consiguiendo una piel más suave y uniforme, y estimulando la regeneración celular.

4. Control de grasa y acné

El café posee propiedades antibacterianas, lo que ayuda a regular la producción de sebo. ¿Conclusión? Ideal para aquellas pieles grasas o con acné leve.