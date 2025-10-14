Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 5 de abril se celebró la primera edición de Flashback con gran éxito.

Vuelve el 'mega tardeo' a Gipuzkoa con una fiesta de los 90 y Fernandisco

Ya hay fecha para la segunda edición de Flashback en Ficoba de Irun

L. G.

Martes, 14 de octubre 2025, 13:06

Tras el éxito rotundo de su primera edición, Flashback vuelve a Irun dispuesto a superar todas las expectativas. El 18 de abril de 2026, el recinto ferial de Ficoba se convertirá en el epicentro de una cita musical que promete marcar el calendario de miles de asistentes. Los organizadores aseguran que no será solo un festival, «será una experiencia pensada para revivir recuerdos, emociones y los mejores momentos de una generación».

Si el año pasado hubo tributo a La Oreja de Van Gogh, este año será el turno de un tributo a El Canto del Loco, otro de los grupos que fue la banda sonora de los adolescentes de los 90. También contará con Fernandisco como maestro de ceremonias, igual que en 2025.

Nueva edición de Flashback en marcha

La organización asegura que la próxima edición será «más épica, más emocionante y más intensa». El evento contará con una producción técnica de alto nivel, con un despliegue de sonido, luces y ambientación que busca transportar al público a una auténtica cápsula del tiempo musical. Poco a poco se irán conociendo más detalles de la fiesa de Ficoba.

MÁS INFORMACIÓN

La apertura de puertas será a las 18.00 horas y Ficoba abrirá sus puertas hasta las 3.00 horas. La venta de entradas ya ha comenzado, las primeras se pudieron adquirir a un precio de 39 euros pero actualmente tienen un precio de 34.

