Urgente El vuelco de un camión provoca importantes retenciones en la AP-8 en Zarautz

El siniestro se ha producido sobre las 13.30 horas y, en principio, no se han registrados heridos. Las retenciones, dirección Irun, superan los 4 kilómetros

A. A.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:28

La salida de calzada y el posterior vuelco de un camión en la AP-8 a la altura de Zarautz está provocando importantes retenciones dirección Irun. El siniestro se ha producido sobre las 13.30 horas cuando el conductor del vehículo pesado ha perdido el control y se ha salido de la autopista justo después de superar el túnel de Meaga. El camión ha terminado volcando fuera de la propia autopista, aunque uno de los carriles ha tenido que ser cortado.

En principio, el siniestro no ha dejado heridos, aunque las retenciones superan los cuatro kilómetros. Según señalan desde el Departamento vasco de Seguridad, la operación para poder enderezar y retirar el vehículo se demorará en el tiempo.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

