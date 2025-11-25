El vino con el nombre vasco que se vende al otro lado del mundo: «Ir a un supermercado y encontrarte con esto» Una guipuzcoana ha sorprendido a varios usuarios en redes con la curiosa fotografía de una botella

Una guipuzcoana ha sorprendido recientemente a varios usuarios en redes al publicar la curiosa fotografía de una botella de vino con el nombre de una localidad vasca y que, según ha contado, ha encontrado en un supermercado al otro lado del mundo.

«Ir a un supermercado en Seattle (Estados Unidos) y encontrarte con esto», ha escrito Rakel, junto a una fotografía en la que puede verse una botella de vino con una etiqueta en la que se encuentra impreso el nombre 'Zumaya'.

Y es que han sido varios los que han asociado el nombre del vino con el de la localidad guipuzcoana de Zumaia. «Es una falta de ortografía», han bromeado varios usuarios refiriéndose a cómo se escribe el nombre de esta localidad costera de más de 10.200 habitantes en euskera.

Aunque solo cambie una letra, poco tiene que ver el nombre de este vino con denominación de origen 'Ribera de Duero', con el de la localidad guipuzcoana, conocida por su espectacular Flysch, unas formaciones geológicas que se extienden a lo largo de su costa.

Ya que en la etiqueta de este tempranillo, que se cultiva a 831 metros de altura y que fue creado en 1950 en una bodega familiar, también se puede ver la imagen de un pájaro, que es a quien debe su nombre este vino, cuyo precio ronda entre los 10 a 18 euros dependiendo del país en el que se adquiera.

Y es que este vino tinto seco, con aromas a frutos rojos y negros mezclados con toques de vainilla, debe su nombre a las 'zumayas' unas aves nocturnas con largas alas, mejor conocidas como 'chotacabras'. Un ave con plumaje en tonos marrones y grises, que les proporciona un excelente camuflaje durante el día, cuando descansan en el suelo.