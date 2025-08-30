Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guille Viglione

Guille Viglione

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:15

El verano de mi vida no tiene una fecha marcada ni transcurrió en un lugar concreto. Es un rincón de la memoria en el que ... cuelgan cientos de instantes que quedaron atrapados. Un mosaico formado por piezas de diferentes épocas, lugares y edades que se confunden en un solo verano. Y basta el olor a crema solar o escuchar una canción olvidada para volver a sumergirme en él como si nunca me hubiera ido.

