Piden cuatro años a un varón por abusar sexualmente de un menor en Ordizia Quedó con él mediante Instagram

M. R. E. Lunes, 27 de octubre 2025, 09:23 Comenta Compartir

La Fiscalía de Gipuzkoa solicita 4 años de prisión a un varón por un delito de abuso sexual sobre un menor de 13 años en Ordizia en 2022. Quedó con él mediante Instagram.

Dentro de su coche se masturbó ante él y le pidió «insistentemente» que le practicara una felación hasta que lo logró. También le propuso una penetración, pero el menor se negó y logró que le llevara a la estación de Ordizia. El juicio es hoy en la Audiencia Provincial.