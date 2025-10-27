Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Piden cuatro años a un varón por abusar sexualmente de un menor en Ordizia

Quedó con él mediante Instagram

M. R. E.

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:23

La Fiscalía de Gipuzkoa solicita 4 años de prisión a un varón por un delito de abuso sexual sobre un menor de 13 años en Ordizia en 2022. Quedó con él mediante Instagram.

Dentro de su coche se masturbó ante él y le pidió «insistentemente» que le practicara una felación hasta que lo logró. También le propuso una penetración, pero el menor se negó y logró que le llevara a la estación de Ordizia. El juicio es hoy en la Audiencia Provincial.

