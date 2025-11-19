Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nieve en Pagozelai, en la A-15. Lobo Altuna

Último invierno en el que la A-15 se cerrará cuando haya un aviso de nieve por debajo de los 1.000 metros

Se debe a las obras del túnel de Belabieta y la Diputación tiene preparados 87 camiones quitanieves y 11.400 toneladas de sal almacenadas en 39 depósitos ubicados a lo largo de Gipuzkoa

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:48

La Diputación de Gipuzkoa tiene activado ya y hasta el 15 de abril el Plan de Vialidad Invernal con el objetivo de garantizar la seguridad ... y el mantenimiento adecuado de las carreteras principales y secundarias del territorio y para ello tiene preparada una dotación de 87 camiones quitanieves y 11.400 toneladas de sal almacenadas en 39 depósitos ubicados a lo largo de Gipuzkoa. Este invierno será el último con las obras de los túneles de la A-15 en marcha y como sucedió los años anteriores se va a proceder a su cierre entre los enlaces de Andoain y Berastegi cuando las condiciones meteorológicas lo requieran.

