Último invierno en el que la A-15 se cerrará cuando haya un aviso de nieve por debajo de los 1.000 metros

La Diputación de Gipuzkoa tiene activado ya y hasta el 15 de abril el Plan de Vialidad Invernal con el objetivo de garantizar la seguridad ... y el mantenimiento adecuado de las carreteras principales y secundarias del territorio y para ello tiene preparada una dotación de 87 camiones quitanieves y 11.400 toneladas de sal almacenadas en 39 depósitos ubicados a lo largo de Gipuzkoa. Este invierno será el último con las obras de los túneles de la A-15 en marcha y como sucedió los años anteriores se va a proceder a su cierre entre los enlaces de Andoain y Berastegi cuando las condiciones meteorológicas lo requieran.

El operativo se activará cuando la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) emite avisos por hielo a cualquier cota o por nieve por debajo de los 1.000 metros de altitud, momento en el que se organizaránn los turnos de salida de los camiones, se reforzará la coordinación con la Ertzaintza y se actualizará la información dirigida a la ciudadanía.

En este sentido, se informará de la última hora de los cierres y aperturas de la A-15 en el canal de Telegram «Elurra A-15 Nieve«. El motivo del cierre de la carretera es que debido a las obras que se están realizando en el túnel de Belabieta sentido Donostia no es posible que los camiones quitanieves circulen por los by-pass.

«El objetivo del Plan de Vialidad Invernal es que las carreteras de Gipuzkoa se mantengan en las mejores condiciones posibles cuando el tiempo se complica y que las personas sepan qué hacer y por dónde circular en caso de nieve o hielo», ha transmitido este miércoles la portavoz Irune Berasaluze.