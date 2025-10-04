Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Udaleku en las antiguas escuelas de Bernedo. I. AIZPURU

Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos

La Ertzaintza eleva a doce las demandas presentadas por familias por el trato vejatorio a menores en el campamento

Lara Ochoa
Octavio Igea

Lara Ochoa y Octavio Igea

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Departamento de Seguridad elevó ayer a doce las denuncias que tiene registradas la Ertzaintza de padres y madres cuyos hijos e hijas menores ... de edad han pasado por el udaleku que la asociación Sarrea organiza cada verano en la localidad alavesa de Bernedo. Aunque portavoces de la Policía autonómica aseguraron el jueves a este periódico que, una vez que el caso de las colonias «está judicializado», no podían desvelar si están recibiendo nuevas denuncias, finalmente optaron por hacerlo ayer. No dieron, sin embargo, detalles de dónde se han tramitado.

