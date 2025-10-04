Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos

El Departamento de Seguridad elevó ayer a doce las denuncias que tiene registradas la Ertzaintza de padres y madres cuyos hijos e hijas menores ... de edad han pasado por el udaleku que la asociación Sarrea organiza cada verano en la localidad alavesa de Bernedo. Aunque portavoces de la Policía autonómica aseguraron el jueves a este periódico que, una vez que el caso de las colonias «está judicializado», no podían desvelar si están recibiendo nuevas denuncias, finalmente optaron por hacerlo ayer. No dieron, sin embargo, detalles de dónde se han tramitado.

Algunas de las nuevas denuncias interpuestas replican los relatos que ya se conocían hasta ahora respecto al modo de actuar que tenían varios monitores del campamento. Se sabía que menores de entre 10 y 15 años se habían quejado a sus familias de que eran obligadas a bañarse en duchas mixtas por las que también pasaban adultos, que se les impedía usar bañador en estas situaciones y que algunos monitores paseaban semidesnudos por las instalaciones de Bernedo. A esto se añaden ahora testimonios en los que se asegura que dos educadores mantuvieron relaciones sexuales a la vista de alguno de los menores que asistía al udaleku y que otro monitor llegó a aparecer ante los chavales con los genitales al aire y plastificados durante una teatralización de escenas de la mitología vasca.

Tras hacerse públicas varias cartas remitidas por algunas niñas a sus familias y que el juzgado analizaba una posible agresión sexual, la Ertzaintza reconoció la semana pasada que tenía sobre la mesa una primera denuncia interpuesta el 25 de agosto. El 26 de septiembre se presentaron otras tres y el jueves se registraron dos más en la comisaría de Getxo, según desveló este periódico este viernes. Suman seis, a las que la Policía autonómica añadió ayer otras tantas.

Hace una semana la asociación Sarrea emitió un comunicado en el que defendía su proyecto asegurando que prácticas como las duchas mixtas buscan «normalizar todos los cuerpos». El miércoles dos personas que dicen hablar en nombre de 137 familias que mandan a sus hijos e hijas a Bernedo publicaron una carta defendiendo el buen hacer de los monitores.

No es descartable que en los próximos días aparezcan más denuncias contra el campamento. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, invitó ayer a todas las familias que consideren que han podido registrarse hechos delictivos contra menores a acudir a una comisaría. El consejero también insistió en la necesidad de reformar el marco normativo, que ha dejado en evidencia que el Gobierno Vasco y las diputaciones no tienen ningún control sobre lo que pasa en los campamentos de titularidad privada que se celebran por decenas cada año.

El silencio de Melgosa

«Hay una serie de decisiones de carácter administrativo, no penal, que las instituciones también tenemos la obligación de analizar y, en su caso, tomar medidas», reclamó Zupiria. La que sigue sin posicionarse es la consejera de Juventud, Nerea Melgosa, que tiene pendiente de desarrollar la Ley de Juventud que ampliaría la capacidad de supervisión sobre los campamentos. Su equipo de asesores impidió a este periódico reguntarle por este hecho en un acto ayer en Bilbao.