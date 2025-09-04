Uno de cada tres vascos ya vive en municipios donde se toparán los alquileres
La confirmación de Bilbao como zona tensionada en octubre elevará a ocho las localidades con restricción de precios, entre ellos Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia
San Sebastián
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:07
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha confirmado este jueves que Bilbao se ha convertido en la octava localidad vasca en ser catalogada como ... zona tensionada en el mercado del alquiler, lo que implica la inminente activación en la villa de las medidas de control de precios de los arrendamientos y las garantías adicionales de permanencia para los inquilinos que contempla la Ley estatal de Vivienda de 2023.
Para que esas normas entren efectivamente en vigor, solo queda la ratificación de zona tensionada que corresponde aprobar al Ministerio de Vivienda, y a la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para octubre.
Con la incorporación de la capital vizcaína, el municipio vasco más poblado con cerca de 350.000 habitantes, se produce un salto sustancial en la cantidad de ciudadanos vascos que residen en zonas tensionadas. Ya se rozan los 800.000, más de uno de cada tres residentes en Euskadi (el 36%, según la estimación del Gobierno Vasco). Bilbao se suma a Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Barakaldo y un distrito de Galdakao. Y no tardarán en añadirse nuevas localidades que están en proceso, como Hernani, Astigarraga, Usurbil, Lezo o Zestoa, entre otras.
El índice de precios, a fin de mes
En el momento actual, la consideración de zona tensionada tiene todavía un efecto parcial en el mercado del alquiler. El motivo es que faltan por publicar los índices de referencia para los alquileres en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. Son estos los que marcarán los límites de renta que podrán reclamar a sus inquilinos los grandes tenedores (dueños de cinco o más viviendas en el área delimitada), así como los propietarios de pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler o, cuando menos, no hayan estado arrendados en los últimos cinco años. Es esta la medida de más impacto y más polémica de la Ley.
El primero en publicarse será el de Gipuzkoa, previsto para finales de este mes.
Sí han entrado ya en vigor en el primer grupo, el de los siete municipios que ya son formalmente zonas tensionadas, otras medidas como el tope para la actualización de la renta en los nuevos contratos de pisos ya alquilados (o que lo han estado alguna vez en los últimos cinco años). Así, en los nuevos contratos que se firmen en pisos que ya han estado alquilados, por ejemplo cuando se cambia de inquilino, el precio respecto al morador anterior no podrá subir por encima de lo que establece el nuevo índice de actualización de rentas (IRAV), que desde este año sustituye al IPC y que es más bajo que este para frenar las subidas de precios. En julio, últimos datos definitivos, el IPC fue del 2,7% y el IRAV, del 2,15%.
También los contratos de alquiler podrán prorrogarse hasta tres años adicionales si lo necesita el inquilino en las mismas condiciones una vez cumplidos los cinco años ordinarios que marca la ley. Una medida que busca aportar estabilidad a los arrendatarios en un escenario de escasez de oferta en el que es difícil encontrar un alojamiento alternativo si se sale del piso alquilado.
Bilbao se compromete a construir 1.000 nuevos pisos hasta 2028
La oficialización de Bilbao como zona tensionada (a falta de ratificación por el Ministerio de Vivienda) ha estado acompañada este jueves de un acto con presencia del alcalde de la ciudad, Juan María Aburto, y del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso. Ambos han recordado que la declaración de zona tensionada compromete a los ayuntamientos a adoptar medidas para elevar la oferta de pisos de alquiler. En el caso de Bilbao, se prevén construir 1.090 nuevos recursos residenciales en el periodo 2025-2028, de los que 890 serán promovidos por el Gobierno Vasco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.