El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, este jueves en la capital vizcaína. EFE

Uno de cada tres vascos ya vive en municipios donde se toparán los alquileres

La confirmación de Bilbao como zona tensionada en octubre elevará a ocho las localidades con restricción de precios, entre ellos Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:07

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha confirmado este jueves que Bilbao se ha convertido en la octava localidad vasca en ser catalogada como ... zona tensionada en el mercado del alquiler, lo que implica la inminente activación en la villa de las medidas de control de precios de los arrendamientos y las garantías adicionales de permanencia para los inquilinos que contempla la Ley estatal de Vivienda de 2023.

