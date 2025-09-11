Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tres semanas de corte ferroviario entre las estaciones de Aia-Orio y la de San Pelaio en Zarautz

Desde el 15 de septiembre y hasta el 4 de octubre el trayecto se cubrirá con servicio de autobuses

L. Ochoa

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:05

Las obras de refuerzo que Euskal Trenbide Sarea tiene que acometer en el túnel de Zudugarai, en el término municipal de Aia, obligarán al corte del servicio ferroviario entre las estaciones de Aia-Orio y el apeadero de San Pelaio, en Zarautz, durante tres semanas. Desde el próximo lunes 15 de septiembre y hasta el sábado 4 de octubre, ambos inclusive, el trayecto entre ambas terminales se cubrirá con autobuses. Además, entre semana quienes viajen sentido Donostia continuarán en autobús su viaje hasta la capital guipuzcoana.

Según ha detallado Euskotren, de lunes a viernes los viajeros que se desplacen sentido Donostia deberán bajar en San Pelaio y desde allí continuarán el viaje en un autobús hasta su destino final. Los sábados y domingos en cambio se cubrirá con autobuses el tramo hasta Aia-Orio. En esa estación los viajeron se subirán de nuevo al tren para continuar el viaje hasta Donostia.

Para los desplazamientos dirección Bilbao de lunes a domingo al llegar a la estación de Aia-Orio los usuarios cubrirán el trayecto en autobús hasta Eibar. En dicha estación de Eibar los viajeros se subirán de nuevo al tren para continuar el viaje sentido Bilbao.

En la estación de Aia-Orio, el autobús para acceder al servicio alternativo estará estacionado en la parada de bus próxima a la estación, junto a la tienda de muebles Arin y Embil. En San Pelaio el autobús esperará a los viajeros en la parada del bus urbano, junto a la rotonda de Bomberos.

A pesar del corte ferroviario, los trenes circularán en su horario habitual entre San Pelaio (Zarautz) y Bilbao, y entre Aia-Orio y Donostia.

Las paradas de bajada de estos autobuses entre Zarautz y Eibar serán las siguientes: San Pelaio (parada de bus Pilartxo-enea), Zarautz (parada de bus Nafarroa Kalea-Gurutze Gorria), Zumaia (junto a la estación), Arroa en Zumaia (parada de bus de la N-634 'Arroabea'), Deba (N-634, junto a la estación), Mendaro (parada bus junto a estación 'Zubia'), en Elgoibar en Altzola (parada de bus N-634, junto al apeadero), Toletxegain (parada de bus N-634 'Mupen' (junto a talleres mecánicos J. Larrañaga, S.L.) y parada de bus 'Barrio Sigma 2', y en Eibar, junto a la gasolinera Azitain y en Estaziño kalea, junto a la estación.

Entre Orio y Donostia, las paradas del autobús serán en Orio en la N-634 junto a la estación, en Usurbil (parada de bus N-634, junto a la estación) y en Donostia en Errekalde (parada de bus GI-2132, junto a la estación), en Añorga (parada de bus GI-21 antes de la rotonda), en Lugaritz en la parada de autobús junto a la estación.

Desde Euskotren recuerdan que para el viaje en autobus el horario de llegada de los viajeros a su destino final podrá sufrir alguna variación en función del estado del tráfico. Asimismo, las personas con diversidad funcional que presenten necesidades especiales de transporte tendrán a su disposición el número de teléfono 943504350 para poder preparar su desplazamiento. Para quienes viajen con su mascota, únicamente están autorizados los perros con bozal.

Te puede interesar

