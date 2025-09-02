Tres conductores son multados de media al día por utilizar el móvil al volante en Gipuzkoa

La distracción en la conducción fue una de las principales causas de casi el 30% de los accidentes de tráfico registrados en Euskadi durante 2024, ... por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol u otras sustancias estupefacientes. Uno de los despistes más comunes tiene que ver con el uso del teléfono móvil. Hay estudios incluso que aseguran que el nivel de peligro que implica utilizar estos dispositivos con las manos cuando se conduce es similar al que tendría un conductor en estado de embriaguez. A pesar de los múltiples esfuerzos por parte de las instituciones para sensibilizar acerca del uso de estos aparatos electrónicos mientras se circula, tres personas al día son multadas en Gipuzkoa por utilizar el móvil cuando están al volante.

La Ertzaintza, que periódicamente intensifica sus controles para evitar distracciones en la conducción, ha interpuesto por este motivo un total de 613 expedientes sancionadores en el territorio durante el primer semestre del año; es decir, más de un centenar cada mes. Una tendencia que, de continuar así en lo que resta de curso, superaría las 1.061 multas puestas por la Policía vasca en el territorio durante todo el ejercicio pasado y que supuso el menor número de sanciones por este motivo del último lustro, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad.

Gipuzkoa cerró 2024 con un 14% menos de multas por utilizar el teléfono móvil al volante y confirmando una tendencia descendente que ya venía marcando desde el año precedente tras un 2022 en el que este tipo de expedientes sancionadores tocaron techo en el territorio. Entonces un total de 2.040 guipuzcoanos fueron sorprendidos haciendo uso de este tipo de dispositivos electrónicos mientras circulaban con su vehículo, un 18% más que al comienzo de la pandemia, en 2020, con 1.666 multas. Una cifra que Gipuzkoa podría rozar de aquí a diciembre, rompiendo la curva a la baja de los dos últimos ejercicios.

Las sanciones interpuestas este primer semestre en el territorio suponen casi la mitad de las expedidas por la Ertzaintza en el conjunto de Euskadi, donde 1.377 conductores han sido multados por utilizar el teléfono móvil entre enero y junio. Lo que supone una media de siete al día. A diferencia de Gipuzkoa, el País Vasco camina hacia su ejercicio con menor número de expedientes sancionadores por este motivo de los últimos cinco años después de un 2024 con 3.267 conductores sancionados.

Código disciplinario La multa asciende a 200 euros y la retirada de hasta 6 puntos en el carné de conducir

La Ley de Tráfico califica como «infracción grave» la utilización de cualquier tipo de aparato de distracción al volante como pueden ser los teléfonos móviles con una multa que asciende a los 200 euros. Una sanción irrisoria si se tiene en cuenta que basta una leve distracción para tener un accidente que, en ocasiones, puede llegar a ser mortal.

Legislación

A pesar de que la cuantía a abonar por parte del infractor no varía, la ley sí establece dos baremos en el aspecto disciplinario. El mero hecho de sujetar el móvil con la mano, se esté utilizando o no, es suficiente para recibir una penalización de 6 puntos en el carné de conducir. Mientras que el uso de estos dispositivos en condiciones distintas a las previstas en la infracción anterior se salda con la pérdida de tres puntos en el permiso de circulación. Por ejemplo, en el caso de manipular el aparato si el dispositivo está en un soporte o similar.

Desde Seguridad apuntan que el manejo de este tipo de aparatos también está prohibido cuando el conductor se encuentra parado pero dentro del carril, por ejemplo detenido en un semáforo o un atasco, ya que «se considera que el vehículo está circulando». La persona que está al volante, añaden, «es la responsable del vehículo y no puede permitirse distracciones que comprometan su tarea».

Normativa El uso del móvil está prohibido incluso si el vehículo está parado en un semáforo o un atasco

Unos despistes que no solo pueden darse por echar mano del móvil, sino que también pueden ser consecuencia de «sintonizar la radio, consultar mapas, fumar, limpiar gafas, llevar la música a gran volumen, dictar textos, contemplar el paisaje, o atender el aseo y aspecto personal». Este tipo de conductas al volante, insisten desde el Gobierno Vasco, «son una causa cada vez más frecuente de accidentes de tráfico». Según Tráfico, «para un vehículo que se desplaza a 120 kilómetros por hora, una pérdida de atención de la persona que conduce de tan solo tres segundos implicaría que el coche circulase sin control durante alrededor de cien metros».

En este sentido, las prácticas que más se repiten al volante son escribir mensajes, leer noticias o buscar información, hacer fotos o grabar vídeos, leer mensajes o hablar por el móvil sin utilizar el manos libres. Si bien agregan desde Seguridad que «es cada vez más frecuente ver a quienes conducen ponerse auriculares para escuchar música». Una práctica, recuerdan, «totalmente prohibida pues puede impedir escuchar ruidos como bocinas, sirenas o indicaciones sonoras de los agentes de tráfico, vitales para la seguridad».

Controles esta semana

Precisamente la Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará durante esta semana el control para evitar distracciones en la conducción, dentro de las Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte que la Policía autonómica vienen desarrollando durante todo el año. Para mitigar cualquier despiste con el móvil mientras se conduce, desde el Gobierno Vasco se recomienda poner el teléfono en 'modo coche' o 'modo avión' y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, aconseja manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, nunca durante el viaje.