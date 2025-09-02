Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer habla por el teléfono móvil mientras conduce en Irun. F. de la Hera

Tres conductores son multados de media al día por utilizar el móvil al volante en Gipuzkoa

La Ertzaintza ha interpuesto 613 sanciones por este motivo en el territorio durante el primer semestre del año

Aitor Ansa y Martin Ruiz Egaña

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:41

La distracción en la conducción fue una de las principales causas de casi el 30% de los accidentes de tráfico registrados en Euskadi durante 2024, ... por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol u otras sustancias estupefacientes. Uno de los despistes más comunes tiene que ver con el uso del teléfono móvil. Hay estudios incluso que aseguran que el nivel de peligro que implica utilizar estos dispositivos con las manos cuando se conduce es similar al que tendría un conductor en estado de embriaguez. A pesar de los múltiples esfuerzos por parte de las instituciones para sensibilizar acerca del uso de estos aparatos electrónicos mientras se circula, tres personas al día son multadas en Gipuzkoa por utilizar el móvil cuando están al volante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  7. 7

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  8. 8 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  9. 9

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  10. 10 El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres conductores son multados de media al día por utilizar el móvil al volante en Gipuzkoa

Tres conductores son multados de media al día por utilizar el móvil al volante en Gipuzkoa