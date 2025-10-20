Tres años de prisión para los acusados de intento de homicidio en una casa okupada de Martutene

Los tres acusados de intento de asesinato a otras tres personas en una casa okupada de Martutene, Villa Oyón, se enfrentaban a una posible condena ... de 12 años de prisión por un delito de tentativa de homicidio y dos de amenazas. No obstante, tras un acuerdo alcanzado con la Fiscalía este lunes, la pena ha sido fijada en tres años de cárcel: dos por un delito de lesiones con instrumento peligroso, un cuchillo y un cristal roto concretamente, y 6 meses por cada uno de los dos delitos de amenazas.

La primera de las dos vistas orales previstas para el procedimiento se ha celebrado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Y no será necesario un segundo día de juicio. Las conversaciones entre Fiscalía, acusación y defensa han derivado en una propuesta de acuerdo aceptada por todas las partes. Dentro de los términos modificados se encuentra una atenuante por drogadicción, ya que se considera que en el momento de los hechos los acusados se encontraban con sus capacidades cognitivas «afectadas por un breve consumo de sustancias». También se han rebajado las indemnizaciones que deberán abonar los condenados por daños morales, de 30.000 a 10.000 euros en uno de los casos y de 20.000 a 5.000 euros en el otro.

La jueza ha aclarado durante la vista oral que el tiempo que llevan los acusados en prisión provisional (un año y siete meses) computará para la pena confirmada en la sesión de hoy. Los tres procesados han aceptado el acuerdo con la Fiscalía de Gipuzkoa.

Los hechos

Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2024, cuando a las 23.30 horas los procesados accedieron al inmueble portando «un bate de béisbol, un cuchillo y un cristal roto con empuñadura». Una vez localizaron a las tres víctimas, les espetaron 'sois unos argelinos, bastardos hijos de puta' y, «guiados por sentimientos de menosprecio, rechazo e intolerancia hacia su origen nacional, actuaron con ánimo de acabar con la vida» de uno de los afectados.

Acto seguido, uno de los procesados lo agarró del cuello y le enseñó un arma blanca mientras los otros dos denunciados le instaban a tirarlo por la ventana, que se encontraba a seis metros de altura del suelo. El procesado lo lanzó ventana abajo y las otras dos víctimas, sintiendo «temor por su vida o por ser gravemente heridos», decidieron saltar por la misma.

Como consecuencia de los hechos, los denunciantes sufrieron varias lesiones en zonas lumbares, muñecas, pies, cara y hombro que precisaron de asistencia médica.