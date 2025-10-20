Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El edificio abandonado Villa Oyón. Gorka Estrada

Tres años de prisión para los acusados de intento de homicidio en una casa okupada de Martutene

La Fiscalía solicitaba una pena de doce años para cada uno de los tres inculpados, pero las partes han llegado a un acuerdo y se les ha condenado por un delito de lesiones con instrumento peligroso y amenzas

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:50

Comenta

Los tres acusados de intento de asesinato a otras tres personas en una casa okupada de Martutene, Villa Oyón, se enfrentaban a una posible condena ... de 12 años de prisión por un delito de tentativa de homicidio y dos de amenazas. No obstante, tras un acuerdo alcanzado con la Fiscalía este lunes, la pena ha sido fijada en tres años de cárcel: dos por un delito de lesiones con instrumento peligroso, un cuchillo y un cristal roto concretamente, y 6 meses por cada uno de los dos delitos de amenazas.

