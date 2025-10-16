Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un joven cruza las vías de Euskotren en la zona donde se va a construir una pasarela peatonal. DV

Transportes inicia los trámites para construir la pasarela peatonal sobre las vías en Gaintxurizketa

El ministerio debe expropiar algunos terrenos para poder iniciar las obras de un paso que conectará con el que salva la GI-636

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

El Ministerio de Transportes ha iniciado los trámites para expropiar los terrenos necesarios para la construcción de una pasarela peatonal sobre las vías en ... las que operan Renfe y Euskotren en Gaintxurizketa (Lezo), y que en el futuro conectará con el paso peatonal que salva la GI-636. Las obras, ya licitadas por Adif por 3,7 millones de euros, consistirán en construir una pasarela que salve las cuatro vías de la estación y el andén de Adif; que comunique los dos andenes extremos de la estación y que cuente, además, con juegos de escaleras fijas y rampas. De esta manera, se eliminará el actual paso a nivel, que era peligroso, y se permitirá el acceso a personas de movilidad reducida.

