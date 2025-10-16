Transportes inicia los trámites para construir la pasarela peatonal sobre las vías en Gaintxurizketa
El ministerio debe expropiar algunos terrenos para poder iniciar las obras de un paso que conectará con el que salva la GI-636
San Sebastián
Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00
El Ministerio de Transportes ha iniciado los trámites para expropiar los terrenos necesarios para la construcción de una pasarela peatonal sobre las vías en ... las que operan Renfe y Euskotren en Gaintxurizketa (Lezo), y que en el futuro conectará con el paso peatonal que salva la GI-636. Las obras, ya licitadas por Adif por 3,7 millones de euros, consistirán en construir una pasarela que salve las cuatro vías de la estación y el andén de Adif; que comunique los dos andenes extremos de la estación y que cuente, además, con juegos de escaleras fijas y rampas. De esta manera, se eliminará el actual paso a nivel, que era peligroso, y se permitirá el acceso a personas de movilidad reducida.
La resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario, a la que ha tenido acceso este periódico, abre el periodo de información pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 12 de noviembre de 2025.
De esta forma, las soluciones que los vecinos de Lezo y Errenteria, especialmente los de la zona de Gaintxurizketa, llevan décadas reclamando para garantizar la seguridad tanto en la carretera GI-636 como en el paso a nivel de las vías en las que operan Renfe y Euskotren empiezan a ser una realidad. Desde el pasado 13 de junio, los peatones ya pueden hacer uso de una pasarela elevada provisional para salvar la GI-636, y la Diputación avanza en los trámites para poder licitar la pasarela definitiva a lo largo de 2026. Ahora, Transportes da un paso clave para construir otra pasarela peatonal que salvará las vías del tren y permitirá suprimir el actual paso a nivel de Gaintxurizketa.
