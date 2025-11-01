Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tránsitos

Guille Viglione

Guille Viglione

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

En el paleolítico, chamanistas y animistas pasaban los días llorando a sus muertos. Perder a un ser querido era un hecho cotidiano y aquellos primeros ... creyentes aprendieron a aceptar la muerte. Fallecer suponía viajar a otra dimensión espiritual en la que los muertos permanecían presentes en la vida del grupo y se comunicaban habitualmente con sus allegados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  4. 4 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  5. 5 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  6. 6 Copa del Rey: cuándo es el sorteo y posibles rivales de la Real
  7. 7 El euskera que Ibai Llanos no entiende: «Le has metido guipuzcoano y de Donostia»
  8. 8 Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona
  9. 9 El tiempo se tuerce con la llegada de noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua
  10. 10 Verdeliss confirma su presencia en la Behobia- San Sebastián: «Es un reto para mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tránsitos